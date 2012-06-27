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'Özel yetkili mahkemelerin yerine terör mahkemesi kurulacak demedim'

Bozdağ, terör mahkemelerinin kurulacağı yönündeki haberle ilgili sorular üzerine, bu konuda kendisine ait bir açıklama olmadığını söyledi

27 Haziran 2012 15:39

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, özel yetkili mahkemelerin yerine terör mahkemelerinin kurulacağına dair bir açıklamada bulunmadığını söyledi.

 Bozdağ, Rixos Otel'de katıldığı program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, bugün bir gazetede kendi fotoğrafı altında yer alan 3. yargı paketinde özel yetkili mahkemelerin yerine terör mahkemelerinin kurulacağı yönündeki haberle ilgili sorular üzerine, bu konuda kendisine ait bir açıklama olmadığını söyledi. Bozdağ, "Benden çıkmış bir haber değil. Benim böyle bir açıklamam olmadı. Zannedersem bir açıklama yaparken benim fotoğrafımı yanına koyma gereği duydular ama benim bir açıklamam yoktur" diye konuştu.

CMK 250. maddeyle ilgili düzenleme çalışmalarının da devam ettiğine dikkat çeken Bozdağ, gazetecilerin özel yetkili mahkemelerle ilgili ısrarlı soruları üzerine, çalışmalar tamamlandığında gerekli açıklamaların yapılacağını vurguladı.

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