Özel yetkili mahkemeler yerine terör mahkemeleri mi kurulacak?

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ‘Özel Yetkili Mahkeme’lerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin de bu paketin içine konulması için talimat verdiği öne sürüldü.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilen konu, önceki gece yapılan MYK’da da gündeme geldi. Toplantıda, 3’üncü Yargı Paketi’nin, TBMM’nin tatile gireceği 1 Temmuz tarihinden önce çıkarılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Erdoğan, ÖYM’lerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin de bu paketin içine konulması talimatını verdi, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığındaki komisyon da çalışmaya başladı.

Terör mahkemesi

AKP’nin hukukçuları, mahkemelerin kaldırılmasından sonra devam eden davalarla ilgili boşluk doğmaması ve bundan sonra darbe, terör gibi ağır suçlara hangi mahkemenin bakacağı konusuna çözüm bulmak için formül arayışına girdi. Son gelinen noktada, ÖYM’ler kaldırıldıktan sonra darbe ve terör gibi nitelikli suçlar için “bölgesel yapı” oluşturulacağı ve mevcut bazı mahkemelere görev verileceği belirtiliyor. Haftasonuna kadar ÖYM’lerin kaldırılmasına ilişkin çalışma tamamlanacak ve önerge ile 3’üncü Yargı Paketi’ne eklenecek. Daha önce ÖYM’lerin yetkilerinin sınırlandırılması gündeme gelmiş, tartışmaların ardından konu bir süre için askıya alınmıştı.

Muhalefetten destek

3’üncü Yargı Paketi muhalefete de götürüldü. Muhalefet partileri, paketin TBMM tatile girmeden yasalaşmasına destek verdi.

Sezaryen düzenlemesi gündemde

AKP Grubu, TBMM’yi kapanmadan önce ele alacağı tasarıları da revize etti. Buna göre Meclis, bu hafta gece çalışması yaparak, Türk Ticaret Kanunu’ndan sonra içinde çok sayıda bakanlığa ilişkin düzenlemenin yer aldığı torba tasarıyı ele alacak. Bunun ardından içinde sezaryen düzenlemesinin de olduğu Sağlık Bakanlığı Teşkilat Tasarısı, Harp Akademileri Tasarısı ve son olarak da 3’üncü Yargı Paketi yasalaşacak. TBMM Genel Kurulu’nun Cumartesi- Pazar çalışarak, düzenlemeleri kabul etmesinin ardından 1 Temmuz’da tatile girmesi bekleniyor. Ak Parti yöneticileri, tasarıların bitmemesi durumunda çalışmaların en fazla 2 gün uzayabileceğini belirtiyor.