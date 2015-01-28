'Özel yetkili mahkemeler DGM ile yeniden kuruluyor'

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası kaldırılan özel yetkili mahkemelerin, ihtisaslaşma adı altında geri döneceği öne sürüldü. HSYK'nın bu konuda yetki kararnamesi çıkaracağı, Ankara Adliyesi’nde de boşaltılan ve duvarlarına mutlu aile resimleri asılan DGM katına terör suçlarına bakan savcıların geri geldiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberinde yer alan iddiaya göre, 17 Aralık operasyonu yaşanınca “önlem” olarak özel yetkili mahkeme ve savcılıkları kaldıran hükümet, tehlike geçip polis ve yargıya hâkim olunca eskiye dönme kararı aldı. İktidarın etkin olduğu HSYK’nin, önümüzdeki günlerde çıkaracağı kararnameyle bazı ağır ceza mahkemelerini terör ve örgütlü suçlara bakması için yetkilendireceği öğrenildi. Bu arada 17 Aralık sonrası Ankara Adliyesi’nde boşaltılan ve aile içi şiddet savcılarına tahsis edilen DGM katı, yaklaşık bir yıl sonra tekrar özel yetkili konumundaki Anayasal Düzene Karşı Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarına verildi. Bu kat, tekrar muhaliflere yönelik sindirme operasyonlarının merkezi olacak.

Türkiye, 17 Aralık operasyonu nedeniyle ara verdiği özel yetkili mahkemeler uygulamasına yeniden geri dönüyor. İktidar, 17 Aralık operasyonu üzerine mart ayında özel yetkili mahkemeleri, “hâkim ve savcılar arasında hiyerarşiye neden olduğu, toplumda tartışmalara yol açtığı” gerekçesiyle kaldırmıştı. HSYK seçimlerini hükümet kazanınca ve cemaatin operasyon tehlikesi de geçince, son yargı paketine özel yetkili mahkemeleri geri getirecek bir düzenleme eklenmişti. Düzenlemeyle, HSYK’ye mahkemeler arasında ihtisaslaşmayı sağlayacak görevlendirmeler yapma yetkisi verilmişti.

HSYK 1. Dairesi, 888 kişilik atama kararnamesi sonrası şu an yetki kararnamesi üzerinde çalışıyor.

Başkan ve üyeler değişiyor

Kararnameyle özellikle ağır ceza mahkemesi başkan ve üyelerinin değişmesi bekleniyor. Kararname ile bazı ağır ceza mahkemelerine “ihtisas mahkemesi” olarak özel yetkiler verileceği öğrenildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır gibi büyük illerde örgüt ve terör suçlarına bakması için bazı ağır ceza mahkemelerine özel yetki verileceği kaydedildi. Bu mahkemeler, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarının açtığı davalara bakacak. Bu büro, kaldırılan özel yetkili savcıların yerine görev yapıyor. Cemaate yönelik yapılan operasyonların yargılamalarını da bu yeni mahkemeler yapacak.

Öte yandan özel yetkili mahkemeler uygulaması fiziki olarak da geri döndü. Eskiden özel yetkili mahkemeler, Ankara Adliyesi’nin DGM katında bulunurdu. 17 Aralık sonrası özel yetkili mahkemeler kaldırılıp yerine Anayasal Düzene Karşı Suçlar Soruşturma Bürosu kurulunca, savcılar adliyenin 3. katına taşınmıştı. Özel yetkili imajını silmek için bu savcılar DGM katından alınmış, simgesel olarak aile içi şiddet savcılarına verilmişti. Uzun yıllar muhaliflerin sindirildiği yerlerin başında gelen DGM katının duvarlarına, mutlu aile resimleri asılmıştı. Ancak bu uygulamadan geri adım atıldı. Ankara Başsavcılığı’nın kararıyla Anayasal Düzen Savcıları, tekrar DGM katına taşındı. Güvenlik önlemleri arttırıldı. Aile içi şiddet savcıları da adliyenin başka yerine alındı, duvardaki resimler de kaldırıldı.

KPSS savcısı da özel yetkili

KPSS ile 2012’deki Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı soruşturmaları yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman’ın da bürosu değiştirildi. Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli Erkman’ın yeni görevi Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu oldu. Erkman’ın sınavlarla ilgili soruşturmasına, yeni bürosunda da devam edeceği öğrenildi.