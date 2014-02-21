Özel yetkili mahkeme dönemi kapanıyor



Temel Kanun olarak iki bölümde görüşülen Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemelerinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 1. bölümü kabul edildi.

Buna göre, Türkiye'de daha önce yasal düzenlemeyle kaldırılan ancak ellerindeki dosyalar sonuçlanıncaya kadar görevlerine devam etmesi hükme bağlanan özel yetkili mahkemeler tamamen kaldırılıyor. Özel yetkili mahkemelerdeki dava dosyaları, ağır ceza mahkemelerine devredilecek.

Bu mahkemelerde görevli özel yetkili cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturma dosyaları, yetkili cumhuriyet başsavcılıklarına devredilecek.

Somut delillere göre hareket edilecek

Ayrıca yasa paketi uyarınca, tutukluluk azami süresini 10 yıldan beş yıla düşürürken, gözaltı, tutuklama ve ev arama emirleri, "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular" ile değil, "somut deliler" ile verilebilecek. Soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla telefonların dinlenmesi hususu da yeni bir düzenlemeyle değiştirildi. Suçla ilgisi olmayanların dinlenmesinin engellenmesini sağlayacak bir değişikliğe gidildi.

Türkiye'de özel yetkili mahkemeler, özellikle de üst düzey ordu mensuplarına yönelik davalar nedeniyle büyük tartışma yaratmıştı. Hakim ve savcılar, ellerinde yeterince delil olmadan yargılama yapıldığı eleştirileri ile karşı karşıya kalmıştı. Sanıklar, hükümete karşı darbe girişimi yapmakla suçlanmışlardı.