Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Erdal Erdem, özel yetenekli çocuklara okul öncesi eğitimden itibaren destek eğitimi verilmesi gerektiğini belirtti. Erdem, zamanla o alt yapıyı oluşturup, özel yetenekli çocuklara eğitim vereceklerini söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel ve yetenekli çocuklara eğitim verilmesi için kurulan Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi'nin Müdür Yardımcısı olan Erdem, 2007 yılında bu yana ilköğretim okullarında tespit ettikleri üstün zekalı ve özel yetenekli çocuklara destek eğitimi verdiklerini bildirdi.



Halen 134 üstün zekalı öğrencinin eğitim gördüğünü merkezde bu yıl 3. ve 4. sınıflarda eğitim gören öğrenciler arasında tarama yaptıklarını ifade eden Erdem, ilk yıl 50 öğrenci, ikinci yıl 84 öğrencinin özel yetenekli olduğunu tespit ettiklerini belirtti.



Her yıl daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Erdal Erdem, şöyle devam etti:



"Öğrencilerimiz 3 aşamada seçiliyor. İlk aşamada okullarımıza eylül ayında resmi bir yazıyla bu öğrencilerimizi tespit edecek formlar gönderiyoruz. Sonra bu okullardan sınıf öğretmenleri bize uygun öğrencileri bildiriyorlar. Yapılan ve dünyada kabul gören testleri öğrencilerimize uyguluyoruz. Bu yıl 2. sınıflarda da öğrenci almayı planlıyoruz. Okullara bunu ilettik. 2. sınıflardan 30 öğrenciye eğitim vermeyi hedefledik."



Erdem, eğitim almaya hak kazanan başarılı öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmediğini, bu öğrencilerin okuldaki eğitimlerine de devam ettiğini, öğrencilerin okuldaki ders saatlerine göre düzenleme yapıldığını bildirdi.



“Çocukların yeteneklerini keşfediyoruz”



Her geçen gün öğrenci sayılarının arttığını ifade eden Erdem, şöyle konuştu:



"Özel yetenekli çocuklara okul öncesi eğitimden itibaren destek eğitimi verilmesi gerekiyor. Zamanla o altyapıyı oluşturup okul öncesi eğitimle birlikte destek eğitimi vereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı birçok ilde bu merkezleri kurdu.



Amacımız bu yetenekteki çocuklarımızı ilgi alanları doğrultusunda geliştirmek, bunlara bilimsel araştırmaların altyapısını vermek. Yeni kurulan bir merkez olmamıza rağmen, verdiğimiz eğitimlerin geri dönüşleri çok güzel. Öğrencilerimiz katıldığı birçok yarışmalarda dereceler aldılar."



Merkezde eğitim gören 3. sınıf öğrencisi Hakan Karadağ (8), sınıfta yapılan testler sonucunda sadece kendisinin merkezde eğitim görmeye hak kazandığını ve kendini şanslı hissettiğini belirtti.



Merkezde 4 aydır hafta sonları eğitim gördüğünü ifade eden Karadağ, "2 gün boyunca çok güzel şeyler öğreniyoruz. İlgi alanlarımıza göre eğitim veriliyor. Büyüyünce babam gibi doktor olmayı düşünüyorum" dedi. Öğrencilerden Deniz Pişkin (9) ise merkeze seçileceğini hiç tahmin etmediğini, 3 sınıf arkadaşıyla birlikte hafta sonları merkeze geldiklerini söyledi.



Resim ve müziğe karşı ilgisi olduğunu belirten Karadağ, "Öğretmenlerimde bunu fark etmişler. Davul çalıyorum. Ben hem doktor hem de müzik öğretmeni olmayı düşünüyorum" diye konuştu.

