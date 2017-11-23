(ÖZEL) YARALI MARTIYI LİSELİLER KURTARDI  

Haber: Cengiz ÇOBAN - Kamera: İstanbul DHA

Kocaeli\'nde gagasına olta kancası takılı, ayağına misina dolanmış yaralı martıyı, özgürlüğüne öğrenciler kavuşturdu.

Görüntüler Kocaeli\'nde, Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde çekildi...

Sabah saatleriydi. Derste olan öğrenciler okul bahçesinde bir martının uçamadığını fark etti. Tenefüs zili çalar çalmaz da öğrenciler soluğu martının yanında aldı. Martının uçamamasının sebebi ayağına dolanmış misina ve gagasına saplanmış olta kancasıydı.

Öğrenciler hemen martıyı kucaklayıp sınıflarına götürdü. Ayağı ve gagasına dolanan misinayı çıkaran öğrenciler daha sonra martıyı doğaya saldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı martının görüntüsü

-Okuldan görüntü

-Öğrenciler tarafında alınması

-Ayağı ve gagasındaki misina iğnesi

-Öğrencilerin iğneyi çıkarması

-Yaralarına ilaç sürmesi

-Genel ve detay görüntüler

