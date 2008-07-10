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Bilim / Teknoloji

Özel yapım DNA yolda

Genetik bilimi gen tedavisi, nano ölçekli bilgisayarlar ve yüksek teknoloji gerektiren çalışmalarda devrim yaratacak bir buluşa imza atmak üzere

10 Temmuz 2008 03:00

Japonya'da DNA üzerine yapılan çalışmalar son hızla ilerliyor. DNA yapılarının olağanüstü bilgi saklama özelliğini ele alan araştırmacı Masahiko Inouye ve arkadaşları, DNA'nın hücrelerin gelişmesi ve çalışması gibi bilgileri de içeren dört temel yapısı üzerinde çalıştı.

Yüksek teknolojili DNA sentezleme cihazı kullanan araştırmacılar, DNA yapısında bulunan dört temel yapıyı tek yapı hale getirerek büyük bölümü yapay olan dünyanın ilk DNA molekülünü geliştirdiler.

Bu molekülün gelecekte gen tedavisi, nano ölçekli bilgisayarlar ve yüksek teknoloji gerektiren diğer çalışmalarda kullanılabileceği belirtiliyor.

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