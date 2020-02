(özel) Yakın Doğu Üniversiteli Bahar ve Olcay'ın hedefi Final Four

Bahar: \"Galatasaray ve Fenerbahçe\'yi yenmek istiyoruz\"

\"Tek hedefimiz Final Four\'a kalmak\"

Olcay: \"Milli Takım arası ligi etkileyecek\"

\"Final Four\'da yer alacağımızı düşünüyorum\"

\"Takımımda mutluyum\"

Olgucan KALKAN-İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)

Yakın Doğu Üniversitesi\'nin milli oyuncuları Bahar Çağlar ve Olcay Çakır Turgut, liderlik koltuğunda oturdukları Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Euroleague maçları hakkında Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

\"HEDEFİMİZ GALATASARAY VE FENERBAHÇE\'Yİ YENMEK\"

Ligin çok yoğun bir tempoda geçtiğini belirten Bahar, \"Milli takım maçları da sezon ortasında oluyor. Yarın Galatasaray ile karşılaşacağız. Onların da çok yoğun geçiyor ve çok güçlü bir ekiple karşılaşacağız. Ardından Fenerbahçe ile oynayacağız. Bu yoğun tempoda maçlar hem mental olarak hem de fiziksel olarak daha zorlu geçiyor. Fakat Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı olarak çok iyi bir uyum yakaladık. İdmanlarımız ve maçlarımız bu yoğun tempoya göre devam ediyor. Elimizden geleni yaparak kazanmayı hedefliyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"TEK HEDEFİMİZ FİNAL FOUR\'A KALMAK\"

İlk önce Euroleague\'de Final Four hedefi içinde olduklarını dile getiren Bahar, \"Biz maçları adım adım düşünüyoruz. Geçen sezon Eurocup\'ta mücadele ediyorduk ve kupayı kazandık. Bu sene daha zorlu bir kulvarda, Euroleague\'de mücadele ediyoruz. Grup maçları bizim için çok güzel geçti ve lider bitirdik. Şimdi tek hedefimiz Final Four\'a kalmak. Bu engeli de geçtikten sonra adım adım hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum\" açıklamasını yaptı.

Ayrıca bol kupalı kapatılan 2017 yılının ardından Bahar, \"Aynı şeklide hedeflerimiz devam ediyor\" dedi.

OLCAY: \"MİLLİ TAKIM ARASI LİGİ ETKİLEYECEK\"

Yakın Doğu Üniversitesi oyuncusu Olcay Çakır ise, ligde üst üste oynayacakları Galatasaray ve Fenerbahçe maçları için DHA\'ya yaptığı açıklamalarda, \"Çok önemli iki karşılaşmaya çıkacağız. Şu an ligde büyük bir fark oluşmuş değil. Milli takım arasından döndüğümüz için çok zor maçlar olacak. Çünkü takımımız dağıldı ve herkes kendi milli takımına gitti. Herkesin kafası karışacak ve yorulacaklar. Maçlar bu nedenle daha zor geçecek\" şeklinde konuştu.

Olcay, Yakın Doğu Üniversitesi\'nin Euroleague\'deki rakibi Bourges Basket için de şunları söyledi:

\"Euroleague\'de şu an çeyrek finaldeyiz ve bu nedenle en önemli rakibimiz çeyrek finaldeki Bourges Basket. Ama grubu 1\'inci bitirdiğimiz için diğer grubun en kolay takımı 4\'üncü sıradaki takım bizimle eşleşmiş oluyor. Diğer maçlara göre daha kolay geçeceğimizi düşünüyorum. Yenmemiz gereken bir maç var ve hedefimizde olan bir karşılaşma.\"

\"FINAL FOUR\'DA YER ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM\"

Euroleague\'de ilk kez yer alan Yakın Doğu Üniversitesi\'nin durumunu değerlendiren Olcay, \"Takım olarak Final Four\'da yer alacağımızı düşünüyorum. Euroleague\'de ilk senesinde yer alan bir takım için çok önemli bir şey bu. İlk senesinde ilk 4\'e kalan çok takım olmadığını düşünüyorum. Biz bunu başararak Final Four\'da da aynı şekilde devam ederiz\" diye konuştu.

\"TAKIMIMDA MUTLUYUM\"

Öte yandan kulübünde mutlu olduğunu söyleyen Olcay, \"Şu an için gelecekle ilgili bir şey düşünmeyi çok istemiyorum. Açıkçası bu yıl benim için çok önemli. Önümüzdeki senelerde bakarız ancak ben şu an takımımda gayet mutluyum\" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bahar Çağlar\'ın özel röportajı

-Olcay Çakır Turgut\'un özel röportajı



FOTOĞRAFLI