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(ÖZEL)  ÜSKÜDAR'DAKİ BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA Üsküdar'da bir banka şubesi, kar maskeli ve silahlı bir kişi tarafından soyuldu

14 Şubat 2018 16:10

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA
Üsküdar\'da bir banka şubesi, kar maskeli ve silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Üsküdar Acıbadem Caddesi\'ndeki soygun saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Banka şubesine gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, özel güvenlik görevlisinin tabancasını aldı. Banka çalışanlarını silahla tehdit eden soyguncu, yaklaşık 15 bin lirayı alıp yaya olarak kaçtı.
Soygun sonrası banka şubesine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine özel harekat polisi de geldi.  Polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada soygunun şokunu yaşanan bazı banka çalışanlarının ağladığı görüldü.

SOYGUN ANI KAMERADA
Öte yandan soygun anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Maskeli ve silahlı soyguncunun bankaya girdikten sonra güvenlik görevlisinin zorla silahını aldığı görülüyor. Soyguncu daha sonra çalışanları tehdit ettikten sonra parayı alarak kaçıyor.


Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
-Soygun anının görüntüsü

///AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Banka önünden görüntüler
-Özel harekat polisi
-Ağlayan banka çalışanı
-Görgü tanıkları ile röp.
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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