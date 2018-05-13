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(ÖZEL)- ÜMRANİYE'DE SİLAHLI KAVGA KAMERADA

  - Silah, taş, sopa

13 Mayıs 2018 17:31

 

- Silah, taş, sopa.. Akraba iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
Ümraniye\'de bir işyerinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada bir kişi karnından vurulurken bir kadın ise demir sopayla başından yaralandı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Olay Esenkent Mahallesi Güreş Sokak\'ta iş yerindeki 1 hafta önce meydana  geldi. Edinilen bilgiye göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Silahlı, sopalı kavga bir kişi silahla karnından vurulurken Gönül Kutbay ise demir sopa ile başından yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  Kavgada işyeri ve 3 araç zarar gördü. Kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
İş yerinde dakikalarca süren kavga  güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araçla gelen bir kişi elindeki silahla işyerine ve havaya ateş ediyor. Daha sonra işyerine başka bir araç daha geliyor. İki grup arasında kavga başlıyor. Kavga sırasında bir kadında yaralanarak yere düşüyor. Kavga sırasında işyerinde içinde bulunanların önce kendilerini korumaya çalıştıkları daha sonrada dışarı çıkarak kavgaya karıştıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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GÜVENLİK KAMERASI
-Aracın iş yerine gelmesi
-Silahlı bir kişi araçta inmesi
-İş yerine ve havaya ateş etmesi
-İşyerindekilerin kendilerini korumaya çalışması
-Yaşanan panik
-Kavga etmeleri
-Kadının yere düşmesi
-Araçlara zarar vermeleri
-Genel ve detay görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜ 
-Polis ekiplerinden görüntü
-İşyerinden görüntü(ÖZEL)
-Zarar gören araçlardan görüntü(ÖZEL)
-Olayda kullanılan silahın görüntüsü(ÖZEL)
-Polisin bir aracı incelemesi
-Genel ve detay görüntüler
 


 

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