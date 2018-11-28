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(ÖZEL) ÜMRANİYE TANTAVİ TÜNELİNDE KAZA: 1 YARALI

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)  Ümraniye Tantavi Tüneli'nde 2 aracın karıştığı kazada 1 sürücü yaralandı

28 Kasım 2018 15:29

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) 
Ümraniye Tantavi Tüneli\'nde 2 aracın karıştığı kazada 1 sürücü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken Üsküdar istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Şile Yolu Tantavi Tüneli Üsküdar istikametinde meydana geldi. 34 BJT 587 plakalı otomobil sürücüsü Birsen Başaran  önünde seyreden 34 RL 9941 plakalı araca arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Başaran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçlar çekici tarafından yol kenarına alındıktan bir süre sonra kaldırıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol tekrar normal seyrine döndü.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan araçların görüntüsü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Yaşanan trafik
-Genel ve detay görüntüler


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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