(ÖZEL) TUZLA'DA BOŞ ARAZİYE KİMYASAL ATIK GÖMMÜŞLER: 5 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Tuzla\'da boş bir arazide kimyasal atık gömüldüğü ortaya çıktı. Bölgeye İl Çevre Müdürlüğü, belediye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Şifa Mahallesi’nde boş bir arazide kimyasal atık gömülü olduğu ihbarı alan emniyet güçleri, durumu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve belediye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, gömülü olan atık malzemeden numune alarak laboratuvara gönderdi. Tuzla Belediyesi ekipleri ise kimyasal maddeyi kepçe yardımıyla hafriyat kamyonlarına yükleyerek arıtma tesislerine nakletti. Polis ekipleri yapılan çalışmada olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adliye Sarayı’na sevk edildi. Tuzla Belediyesi çevrede güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç ve yaya girişlerine izin vermiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinde bekleyen zabıta ekipleri

-Kepçenin çalışması

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Genel ve detay