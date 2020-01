(özel) Türk Kızılayı'ndan derbi öncesi futbolseverlere çağrı !..

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can: \"Statlara gelirken yanınızda bozuk paraları da getirin, evinizde bırakmayın. Kızılay\'ın iyilik hareketinde sizin de katkınız olsun\"

\"Taraftarların bozuk paralarını istedikleri yerlere en güzel şekilde ulaştıracağız\"

\"Bu yardımlar ihtiyaç sahibi olanlara, özellikle çocukların kırtasiye ve eğitim giderlerinde kullanılıyor\"

Sosyal sorumluluk projeleriyle binlerce insana yardım götüren Kızılay, maçlar esnasında statlara yerleştirdiği kumbaralar ile içeri alınmayan bozuk paraları topluyor. Toplanan bu paraların özellikle çocukların eğitim masrafları için kullanıldığına dikkat çeken Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Statlara gelirken yanınızda bozuk paraları da getirin, evinizde bırakmayın. Kızılay\'ın iyilik hareketinde sizin de katkınız olsun\" dedi.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, yarın oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park\'ta Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

BOZUK PARALARI SAHAYA DEĞİL, KIZILAY KUMBARASINA ATIN!

\"Bozuk paraları sahaya değil, Kızılay Kumbarasına atın!\" sloganıyla başlattıkları iyilik hareketi ile ilgili bilgiler veren Hüseyin Can, \"Beşiktaş ve Galatasaray arasında yarın dev bir derbi oynanacak. Sporseverlerin heyecanına ortak olmak için biz de buradayız. Yıllardır uyguladığımız fakat son zamanlarda Genel Başkanımızın direktifleriyle hem statlarda bozuk para sendromunu sona erdirebilmek, hem de centilmenliği daha iyi bir noktaya getirebilmek için kamuoyunun yakından tanıdığı Kızılay olarak böyle bir uygulama yaptık. Kızılay\'ın, Türk toplumunun gönlünde ayrı bir yeri var. Bu bakımdan iyilik hareketini daha ilerilere taşımak ve veren el ile alan el arasında köprü görevini yapmak vesilesiyle böyle bir uygulama başlattık. Türkiye genelinde statlarda 3 bin 5 yüze yakın kumbaramız var. Bu kumbaralarımızı özellikle şehir statlarına koyuyoruz. İnsanlara, \'statlara gelirken yanınızda bozuk paraları da getirin, evinizde bırakmayın. Kızılay\'ın iyilik hareketinde sizin de katkınız olsun\' diyoruz\" diye konuştu.

ÖNCELİK ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Stadyum önlerinde toplanan bozuk paraların daha çok çocukların eğitimine harcandığını vurgulayan Genel Sekreter Can, \"Bu yardımlar ihtiyaç sahibi olanlara, özellikle çocukların kırtasiye ve eğitim giderlerinde kullanılıyor. Ayrıca her türlü yardım faaliyetlerinde de Kızılay olarak bu yardımları değerlendiriyoruz\" şeklinde konuştu.

\"DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR\"

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, bir maçta ne kadar bağış toplandığıyla ilgili bir soruya da, \"Şu an bulunduğumuz Vodafone Park, 42 bin kişilik bir stat. Herkesin üzerinde 1 tl olduğunu düşünün, damlaya damlaya göl olur. Önemli olan bu iyilik hareketinde yer alabilmek. Biz yardımseverlere şunu duyurmak istiyoruz; bundan sonra \'bozuk paraları nereye koyalım?\' demeyelim. Özellikle stada gelirken bozuk paraları yanımızda getirelim. Vodafone Park\'ın bütün girişlerinde yer alacak Kızılay gönüllülerimiz taraftarları güler yüzle karşılayacaklar. Onların bozuk paralarını istedikleri yerlere en güzel şekilde ulaştıracağız. İstanbul\'daki 4 büyük statta ciddi rakamlar topluyoruz. Geçtiğimiz yıl 120 binin üzerinde para topladık. Bu bağışları da en güzel şekilde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmış olduk\" yanıtını verdi.

VOLEYBOL VE BASKETBOLDA DA UYGULANACAK

Bu uygulamanın basketbol ve voleybolda da hayata geçeceğini dile getiren Hüseyin Can, \"Mutlaka bu branşlarda da uygulamayı gerçekleştireceğiz. Bozuk paranın statlarda farklı amaçlar için kullanıldığını biliyoruz. Bu iyilik hareketi çerçevesinde Türk Kızılayı olarak diğer spor organizasyonlarında bu uygulamayı başlatmak için gerekli yerlere müracaat edeceğiz\" diye konuştu.

\"KIZILAY\'A OLAN İLGİDEN MEMNUNUZ\"

Hüseyin Can, sporseverlerin Kızılay\'a gösterdiği ilgiden dolayı da memnun olduklarını sözlerine ekleyerek, \"Ciddi anlamda Kızılay\'a bir güven var. Özellikle sporseverlerin Kızılay\'a verdikleri değerin farkındayız\" ifadelerini kullandı.

Vodafone Park\'da yarın oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan Can, \"Derbinin centilmence geçeceğine inanıyorum. Türk Kızılayı olarak da kazanan tarafı şimdiden tebrik ediyoruz\" dedi.

KIZILAY EKİBİNİN DERBİ HAZIRLIKLARI

Öte yandan Türk Kızılayı yetkilileri, derbinin oynanacağı Vodafone Park\'ta bağış kutuları için hazırlıkları takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ile röportaj

- Stat girişine konulan kumbaradan detaylar

- Türk Kızılayı yetkililerin stattaki incelemeleri

- Genel detaylar

HABER: Gökhan HEBEPÇİ - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA

FOTOĞRAFLI