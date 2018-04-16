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(ÖZEL) TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA; ARAÇLARDAN BİRİ TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Üsküdar Tantavi tünelinde kazaya karışan 3 araçtan biri takla attı

16 Nisan 2018 13:07

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Üsküdar Tantavi tünelinde kazaya karışan 3 araçtan biri takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza saat 07.30 sıralarında Şileyolu Üsküdar istikameti Tantavi tüneli içinde meydana geldi. İddialara göre tünel içinde araçlar seyir halindeyken bir anda trafik yavaşladı. Bu sırada önde seyreden otomobile  arkadan gelen Ayhan Aziz\'in kullandığı 34 BBC 384 plakalı araç çarptı. Bu araca da arkadan gelen içinde 2 kişi ve bir bebek bulunan 34 TJ 4642 plakalı otomobil çarptı.

BEBEK BULUNAN ARAÇ TAKLA ATTI
Çarpmanın şiddetiyle içinde bebek bulunan otomobil takla attı. Kazayı sürücü ve bebek yara almadan atlatırken kadın ise  hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANADI
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Takla atarak ters dönen otomobil, çevredekiler ve polis ekipleri tarafından düzeltilerek çekiciye yüklendi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya karışan sürücü Ayhan Aziz,  “Seyir halindeydik, trafik yavaşladı. Öndeki araç durdu. Öndeki araca vurduk. Arkadan gelen bize vurdu takla attı“ diye konuştu. 

Görüntü Dökümü:
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-Tünelden görüntü
-Takla atan aracın görüntüsü
-Kazaya karışan araçların görüntüsü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Ters dönen aracın düzeltilmesi
-Çekiciye yüklemesi
-Kazaya karışan araç sürücüleri ile röp.
-Trafikten görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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