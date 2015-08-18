T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özel: TSK devletin legal yapısı dışındaki her yapıyla mücadele edecek

Orgeneral Necdet Özel Genelkurmay Başkanlığı devir teslim töreninde konuştu

18 Ağustos 2015 22:24

Genelkurmay Başkanlığını devreden Orgeneral Necdet Özel, "Türk Silahlı Kuvvetleri yüce milletimizin huzurunu bozacak, birlik, beraberliğine ve ülke bütünlüğüne kasteden, kastedecek devletimizin legal yapısı dışında oluşturulmak istenen, istenecek her türlü yapıyla mücadele etmektedir" dedi.

Özel, "Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademeleri konunun önemi ve ciddiyetine vakıftır. Gereğini yapmıştır ve yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğu her zaman göz önünde tutulmuş ve işlemler bu çerçevede yürütülmektedir" şeklinde konuştu.

Özel şöyle devam etti:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek için terör örgütleriyle mücadele kapsamında kendisine verilen vazifeyi dün olduğu gibi bugün de başarıyla yerine getirmekte olduğuna yürekten inanıyorum.

Görevimden ve mesleğimden ayrıldığım bugün buradan yüce milletime şu mesajı vermek istiyorum: Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenmeye devam ediniz. Türk Silahlı Kuvvetleri milli bir ordudur. Türk Silahlı Kuvvetleri yüce milletimizin huzurunu bozacak, birlik, beraberliğine ve ülke bütünlüğüne kasteden, kastedecek devletimizin legal yapısı dışında oluşturulmak istenen, istenecek her türlü yapıyla mücadele etmektedir. Bundan sonra da yürekleri vatan ve millet aşkıyla dopdolu olan değerli arkadaşlarımın yönetiminde mücadelesine aynı şekilde devam edecektir, hiçbir endişeniz, kaygınız olmasın"

 

ETİKETLER

necdet özelteröryapımücadelehaber

İlgili Haberler

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, görevini 10 gün önce devrediyor

Necdet Özel, bugün Genelkurmay karargahında yapılacak olan törenle görevini Orgeneral Hulusi Akar'a devredecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24