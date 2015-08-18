Özel: TSK devletin legal yapısı dışındaki her yapıyla mücadele edecek

Genelkurmay Başkanlığını devreden Orgeneral Necdet Özel, "Türk Silahlı Kuvvetleri yüce milletimizin huzurunu bozacak, birlik, beraberliğine ve ülke bütünlüğüne kasteden, kastedecek devletimizin legal yapısı dışında oluşturulmak istenen, istenecek her türlü yapıyla mücadele etmektedir" dedi.

Özel, "Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademeleri konunun önemi ve ciddiyetine vakıftır. Gereğini yapmıştır ve yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğu her zaman göz önünde tutulmuş ve işlemler bu çerçevede yürütülmektedir" şeklinde konuştu.

Özel şöyle devam etti:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek için terör örgütleriyle mücadele kapsamında kendisine verilen vazifeyi dün olduğu gibi bugün de başarıyla yerine getirmekte olduğuna yürekten inanıyorum.

Görevimden ve mesleğimden ayrıldığım bugün buradan yüce milletime şu mesajı vermek istiyorum: Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenmeye devam ediniz. Türk Silahlı Kuvvetleri milli bir ordudur. Türk Silahlı Kuvvetleri yüce milletimizin huzurunu bozacak, birlik, beraberliğine ve ülke bütünlüğüne kasteden, kastedecek devletimizin legal yapısı dışında oluşturulmak istenen, istenecek her türlü yapıyla mücadele etmektedir. Bundan sonra da yürekleri vatan ve millet aşkıyla dopdolu olan değerli arkadaşlarımın yönetiminde mücadelesine aynı şekilde devam edecektir, hiçbir endişeniz, kaygınız olmasın"