Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, görevini 10 gün önce devrediyor

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel görevini yaklaşık 10 gün öncesinden bugün Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulisi Akar'a teslim edecek.

Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki olağanüstü durumlar dışındaki teamüllerin aksine görevini, Akar’a yaklaşık 10 gün öncesinden teslim edecek. Bu çerçevede Ağıustos ayı Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da, Genelkurmay Başkanı olarak Akar ve ordunun yeni komuta kademesi bulunacak.

Cumhurbaşkanı törene katılıyor

CİHAN'ın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi; Ağustos ayının ilk haftasındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türkiye’nin bölgesindeki önemli güvenlik sorunları ile PKK ve IŞİD terörüne karşı mücadelenin yoğunlaştığı bir ortamda önemli ölçüde yenilenmişti. Orduya kumpas olarak değerlendirilen davalar ve Suriye'deki iç savaş ortamının Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik sorunlar nedeniyle sıkıntılı bir dönemde görev yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, bugün görevini devredecek.



Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna bugün Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar oturacak. Devir teslim töreni saat 17.30’da Genelkurmay karargahında yapılacak. Devir teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.



Özel’in görev süresi 30 Ağustos tarihinde sona eriyor. Daha önce genelkurmay başkanları, istifa ve diğer nedenlerle ilgili olağanüstü durumlar dışında Ağustos ayının son günlerinde görevlerini devrediyorlardı. İlker Başbuğ 27 Ağustos, Yaşar Büyükanıt, Hilmi Özkök ve Hüseyin Kıvrıkoğlu 28 Ağustos tarihlerinde görevlerini devretmişlerdi. Orgeneral Özel ise 18 Ağustos’ta görevini devredecek.



Bu nedenle Ağustos ayı MGK toplantısına, ordunun yeni komuta kademesi katılacak. Özel’in, teamüllerin aksine görevini 10 gün öncesinden devretmesi dikkat çekici bulundu.