(Özel) Trabzonspor'u Beşiktaşlılar zirveye taşıyor!..

Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki büyük uyum

Beşiktaşlılar Trabzon\'a kupa kazandırıyor, Trabzonlu ise Beşiktaş\'ı Avrupa\'ya taşıyor

İbrahim ALİOĞLU; İSTANBUL (DHA)

Süper Lig\'de Ersun Yanal ile umduğunu bulamayan ve 8\'inci hafta sonunda yolların ayrılmasıyla takımın başına getirilen Rıza Çalımbay ile bambaşka bir hava yakalayan Trabzonspor\'un zirve yürüyüşü devam ediyor.

Beşiktaş kökenli teknik direktörlerle başarılı sezonlar geçiren Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile de hem lig hem de kupada ilerleyişini sürdürüyor.

TRABZONSPOR\'DA ÇALIMBAY İLE ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ

Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı\'nın kaptanlığını yapmış olan Çalımbay ile Süper Lig\'de 8 maça çıkan Trabzonspor, 6 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 19 puan topladı. Ersun Yanal dönenimde 8 maçta 9 puan toplayan Trabzonspor, hedef yükselterek zirve mücadelesinde kendisine yer buldu. Çalımbay yönetiminde dolu dizgin yolunda devam eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasın\'da son 16\'ya kalarak kupada da iddialı konuma geldi. Rıza Çalımbay\'ın yanısıra Trabzonspor tarihinde teknik direktörlük yapan ve çalıştıkları yıllarda sezonu kupayla kapatan teknik adamlar arasında Beşiktaş\'ın efsane isimleri Samet Aybaba ve Ziya Doğan da bulunuyor.

13 YIL SONRA GELEN KUPA ŞAMPİYONLUĞUNUN MİMARI BEŞİKTAŞ KÖKENLİ...

Trabzonspor, 2002-2003 sezonuna Beşiktaş\'ın 11 sezon formasını giymiş ve kaptanlığını yapan Samet Aybaba önderliğinde başladı. Süper Lig\'de istediği sonuçları alamayan Bordo-Mavili ekip Beşiktaş\'ın şampiyon olduğu sezonu 7\'nci sırada bitirdi. Türkiye Kupası\'nda ise Trabzonspor Antalya\'da karşılaştığı rakibi Gençlerbirliği\'ni Gökdeniz Karadeniz\'in 2 golü ve şu an Rıza Çalımbay\'ın yardımcılığını yapan Mehmet Yılmaz\'ın tek golüyle 3-1\'lik skorla geçerek Türkiye Kupası\'nı 13 yıl sonra Trabzon\'a götürdü.

BİR BAŞKA BEŞİKTAŞLI LİGİN 2\'NCİ YARISI GELDİ, TRABZON\'U YİNE KUPA ŞAMPİYONU YAPTI

Karadeniz temsilcisi 2003-2004 sezonuna Samet Aybaba ile başladı. Aybaba, 14\'üncü haftada Diyarbakırspor deplasmanından alınan 2-2\'lik beraberlik sonrasında lider Beşiktaş\'ın 6 puan gerisinde yer alan Trabzonspor \'daki görevinden istifa etti. Yerine bir başka Beşiktaş kökenli isim Ziya Doğan geldi. Trabzonspor, Ziya Doğan döneminde 15 lig maçından 12 galibiyet elde etti. 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle şampiyon olan Fenerbahçe\'nin ardından 2\'nci oldu. Trabzonspor\'un Türkiye Kupası final karşılaşmasında rakibi geçen sezon olduğu gibi Gençlerbirliği oldu . Atatürk Olimpiyat Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazandı ve üst üste kupayı müzesine taşıdı.

TRABZONLU ŞENOL GÜNEŞ İSE BEŞİKTAŞ\'I AVRUPA\'NIN DEV KULÜPLERİ ARASINA SOKTU

Ayrıca; Beşiktaş\'ın teknik direktörü olan,Trabzonspor\'un tüm şampiyonluklarında takımda yer alan ve Trabzonspor\'un kaptanlığını da yapan Şenol Güneş, Beşiktaş\'ın başına geçtiği günden bugünümüze kadar oynanan 128 resmi müsabakada 2,15\'lik bir puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş\'ı 2015-2016 sezonunda 79 puana şampiyon yapma başarısı gösteren Güneş, geçen sezon 77 puanla takımını üst üste 2\'inci şampiyonluğuna taşıdı. 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi\'nde namağlup grup 1\'inciliğiyle en çok puan toplayan Türk takımı unvanının da sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.