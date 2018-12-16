T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ÖZEL) TRABZON TARAFTARI ARASINDAKİ ARBEDEDE 2 POLİS YARALANDI

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisi için Gezi parkında toplanan Trabzonspor taraftarları arasında bilet yüzünden olduğu öne sürülen arbede yaşandı

16 Aralık 2018 21:07

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Vodafone Park\'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisi için Gezi parkında toplanan Trabzonspor taraftarları arasında bilet yüzünden olduğu öne sürülen arbede yaşandı. Arbedeyi yatıştırmak için araya giren polislerden 2\'si yaralandı. Gözaltına alınan taraftarlar oldu.
Trabzonspor taraftarları, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçına gitmek için Gezi Parkı\'nda toplandı. İddiaya göre, Trabzonlu taraftarlar arasında bilet yüzünden arbede yaşandı. Arbedeyi yatıştırmak için araya giren polislerden 2\'si yaralandı. Yaralı polisler, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, taraftar grubuna müdahalede bulunarak dağıtırken, taraftarlardan gözaltına alınanlar oldu.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Yaralı polisin ambulansa konulması
-Taraftarlar
-Önlem alan polis ekipleri
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ersan SANİSTANBUL DHA Vodafone ParkBeşiktaşTrabzonsporGeziTrabzonsporArbedeyiGözaltınaBeşiktaşGezi ParkıTrabzonluYaralıTaksim EğitimAraştırma HastanesiPolisGörüntü Dökümü Yaralı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24