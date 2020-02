(Özel) Tour Of Antalya'nın ardından

Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney: \"Herkes çok iyi iş çıkarttı ama en önemli nokta takımların hırsıydı\"

\"Zorlu parkurların olması bence daha uygun\"

\"Tour Of Antalya uzun yıllar devam edecek gibi gözüküyor\"

\"Basının katılımından çok memnunuz\"

Ata SELÇUK / ANTALYA, (DHA) -

Uluslararası Bisiklet Birliği\'nin (UCI) 2.2 kategorisinde gerçekleştirilen Tour Of Antalya, önceki gün koşulan 146,2 kilometrelik Side-Lara etabı ile tamamlanırken, organizasyonda şampiyonluğa ulaşan isim Rus bisikletçi Artem Ovechkin oldu.

Tour Of Antalya\'nın tamamlanmasının ardından yarışın organizasyon direktörü Aydın Ayhan Güney, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Tour Of Antalya\'nın çok güzel bir organizasyon olduğunu söyleyen Güney, \"Bu tür spor aktivitelerinin en önemli olan yönü tabii ki sportif yönüdür. Organizasyon yönü farklıdır. Bizim bariyerlerin dışı dediğimiz noktayı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Önemli olan yarışın içerisindeki sportif karşılaşmadır. Çok güzel bir organizasyondu, herkes çok çalıştı, herkes çok güzel iş çıkardı. Bizler dahi çıkan işi beğendik ama benim için en önemli nokta, takımların hırsıydı. Çünkü bazı karşılaşmalarda sporcuların tembel davrandıklarını, anlaşarak ilerlediklerini görüyoruz ama bu yarışta gerçekten kıran kırana bir mücadele oldu. 170 kişiyle başlayan organizasyon 120 kişilere kadar düştü zamana bağlı olarak. Bu da ne kadar hızlı ve güzel bir yarış olduğunu gösteriyor. Continental takımlar, 2.2 takımlar olmalarına rağmen gerçekten çok üst düzey karşılaşmalar oldu. Bizim için çok önemli bir gelişme\" dedi.

\"ZORLU PARKURLARIN OLMASI BENCE DAHA UYGUN\"

\"Sezon başı bisikletçileri çok zorlayan parkurlar olmamalı\" fikrine katılmadığını belirten Aydın Ayhan Güney, \"Sezon başı zayıf yarışlar olsun, kolay yarışlar olsun... Artık öyle bir şey yok. Çünkü sporcular için sezon başı diye bir şey yok, tüm yıl boyunca çalışıyorlar. Kışın da hepsi antrenmanda. Birçok takım sıcak ülkelerde antrenman yapıyor. Aslında bu yarışta Feslikan\'dan çok Kemer etabı daha zordu. Çok kırıcı bir etaptı. Ardından Feslikan kısa bir etap olmasına rağmen hem değişik bir tecrübeydi, çünkü sadece 38 km\'lik bir etaptı ama muhteşem bir etap oldu. Ben çok beğendim. Hem parkur hem görsel çok güzeldi. Kısa sürede biten ama genel klasmanı belirleyen güzel bir parkur oldu. Tabii ki sezon başında 3 günlük yarışlar, düz etap yarışlar birçok takımın tercihi ama artık sezon başladı, bu tür zorlu parkurların olması bence daha uygun. O sebeple biz bu parkurları koyduk\" diye konuştu.

\"TOUR OF ANTALYA UZUN YILLAR DEVAM EDECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR\"

Organizasyonun geleceği ile ilgili bilgiler veren Güney, şöyle konuştu: \"Öncelikle biz bu işe başladığımızda uzun vadeli olması için başladık, bir kere yapılacak bir yarış için bu kadar emeğin anlamı yok. Tour Of Antalya uzun yıllar devam edecek gibi gözüküyor ama çok üst seviyelere çıkması hem çok mümkün değil, hem de bizim öyle bir isteğimiz yok. Çünkü Tour Of Antalya bölgesel bir yarış. Bizim ilk hedefimiz, dünyanın en iyi organize edilen 2.2 yarışlarından birisini yapmaktı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok 2.2 yarışı görmüş olan biri olarak söyleyebilirim ki bu yarış gerçekten ilk sıralara çıkacak düzeyde organize edildi, çok güzel bir ekip organize etti. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz bir üst kategoriye çıkabilmek. Onu da zaman gösterecek çünkü bir üst kategoriye çıkmak sadece bizim elimizde değil. Gerek UCI olsun, gerek federasyon olsun buna onay verirse ve buradan giden raporlar da UCI\'yı tatmin ederse, Türkiye\'nin bir 2.1 yarışı, Antalya bölgesinde daha da büyüyebilir. Neden olmasın? Ama daha ileriye gitmek gibi bir hedefimiz şu anda yok, çünkü ihtiyaç da olduğunu zannetmiyorum. Bir 2.2 yarışı sezon başında Türkiye için yeter diye düşünüyorum.\"

\"BASININ KATILIMINDAN ÇOK MEMNUNUZ\"

Tour Of Antalya\'nın yurtiçindeki ve yurtdışındaki basın mensupları tarafından büyük bir ilgi görmesine de değinen Güney, \"Bu ilgiyi bekliyordum çünkü ilgiyi organize ettik. Yabancı basından kilit basın mensuplarını davet ederseniz ve yarışı seyrettirirseniz, mutlaka güzel haberler çıkartıyorlar. Biz tüm organizasyonlarımızda -bu organizasyonda olduğu gibi- basın mensuplarına çok iyi ürünler vermek istiyoruz çünkü bu tip amatör sporlarda onların da bilgiye ve beslenmeye ihtiyacı var. Bunlar bilinen organizasyonlar değil. O sebeple Kadir Has Üniversitesi\'nde bir bisiklet gazeteciliği sempozyumu organize ettik. Özellikle bu işe ilgi gösterebilecek genç gazetecileri davet ediyoruz ki, çünkü basın bir kere bu işin keyfini aldığı zaman bunun üzerine çalışıyor ve çok daha güzel işler çıkartabiliyor. Biz katılımdan çok memnunuz. Basın mensuplarına gerçekten teşekkür etmek istiyoruz, canla başla çalıştılar, bizler gibi gece gündüz çalıştılar. Onları organize eden ekipler gerçekten iyi işler çıkarttı. Tabii ki daha fazla yabancı basın mensubu getirmek isteriz, getirebilecek gücümüz de var. Ama bunlar hep bütçeyle alakalı şeyler. Önce bir önümüzü görmemiz gerekiyor. Kilit noktalardan kişiler çağırdık. Hem sosyal medyası hem de gazete gücü olabilecek insanları çağırdık ki, dünyanın en büyük gazetelerinden biri olan La Gazzetta\'ya çıktı organizasyon. İnternette çıkıyor. Medyanın ilgisini çekebilecek isimler de önemli. Ivan Basso\'yu bu yüzden davet ettik. Kendisi de sempatik bir insan, hiçbir şeye hayır demedi. Takımının da başarılı olması, tüm Avrupa gazetelerinde, başta İtalya olmak üzere çıkıyor. Bir diğer amacımız da bu. Biz Antalya\'da iş yapıyorsak, Antalya\'yı tanıtmak istiyoruz. Gerek Türkiye\'de, gerek yurtdışında Antalya\'yı göstermek istiyoruz ki bunun için de basın olmazsa olmaz\" diyerek sözlerini noktaladı.

