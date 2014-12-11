Özel tiyatrolara perde kapattıracak karar; devlet yardımı kesiliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu özel tiyatrolar 2014–2015 döneminde verilecek yardımları belirlemek için dün toplandı. Ancak Müsteşar Yardımcısı Sefer Yılmaz ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik toplantıda birbirine girdi. Bakanlığın tavrını anlatan Yılmaz, ‘son 6 yıldır destek alanlara yardım vermeyeceğiz’ şeklinde bir çıkış yapınca Nejat Bilecik, ‘bu özel tiyatroları bitirir, ben buna imza atmam’ diyerek toplantıyı terk etti.

Ömer Erbil'in radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013 yılında özel tiyatrolara 4 milyon 312 bin TL destekte bulundu.



Destek alan özel tiyatro sayısı bir önceki yıl 178 iken geçen yıl bu rakam 221'e yükseldi. En büyük ödenekler ise yeni kurulan veya ilk defa başvuru yapan özel tiyatrolar ile yerli oyun sahneleyecek tiyatrolara verilmişti.

Her yıl Eylül ayında açıklanan özel tiyatro desteği bu yıl bir türlü verilmedi. Sezon ortasına gelinmesine rağmen, yardım alamadıkları için birçok tiyatro borçla perde açtı. Dört gözle bakanlıktan alınacak yardımlar beklenmeye başlandı. Kurul dün nihayet toplandı. Ancak toplantı yarım kaldı.



Çünkü müsteşar yardımcısı Sefer Yılmaz son 6 yıldır yardım verdikleri tiyatrolara destek verilmeyeceğini söyledi. Yakın dönemde DT Genel Müdürü olarak atanan Nejat Birecik ise buna itiraz etti. Özel tiyatroların pek çoğunun bu yardımlarla ayakta durduğunu, destek kesilirse birçoğunun kapanma tehlikesi yaşayacağını söyledi.



Tartışma büyünce de Bilecik toplantıyı terk etti. Kurulda bulunan tiyatro yazarı Turgay Nar da Bilecik’e destek vererek toplantıdan ayrıldı. Dün toplantıya hasta olduğu için katılamayan Refik Erduran’ın da bu düşüncenin karşısında olduğu biliniyor.

Ali Poyrazoğlu, Nedim Saban, Emre Kınay, Enis Fosforoğlu, Ahmet Yenilmez, Ali Erdoğan gibi pek çok ünlü sanatçı tiyatro yardımı alıyordu. Bu karar hayata geçerse bu isimlerin hiçbiri tiyatro yardımı alamayacaklar.

Özel tiyatroların dört gözle beklediği destek toplantısının sonuçlarının önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor. Ancak nasıl bir sonuç çıkacağı şimdilik bir muamma…

Özel tiyatrolar kapanmanın eşiğinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan özel tiyatrolar komisyonunda yaşananlarla ilgili itiraz geldi. Nejat Bilecik ile Sefer Yılmaz arasında tartışma yaşanmadığı belirtilerek komisyonun 6 yıldır destek alanlara bu yıl yardım verilmeme kararında Birecik’in de imzası bulunduğu belirtildi.



Böylelikle son 6 yıldır destek alanların bu yıl tiyatro yardımından faydalanamayacakları kesinleşti. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de komisyonun kararını onaylarsa çok sayıda özel tiyatro kapanmanın eşiğine gelecek.