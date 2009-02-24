Özel tiyatrolara verilen yardımlar arttı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2008-2009 sanat sezonu projeleri için özel tiyatrolara toplam 2 milyon 500 bin lira dağıtıldığını belirterek, ''Bu rakam, 2006-2007 yılına göre yüzde 25, 2007-2008'e göre de yüzde 67'lik bir artışı ifade etmektedir'' dedi.



CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün soru önergesini yanıtlayan Günay, Başkent'in kültür ve sanat merkezi haline getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Günay, Türkiye Uygarlıklar Müzesi'nin, Ankara Atatürk Kültür Merkezinde oluşturulması için çalışma başlatıldığını ifade ederek, Ankara Altındağ ilçesinde bulunan tescilli ''Cer Atölyelerinin'', ''Kültürel Amaçlı Özel Tesis Alanı'' haline getirileceğini bildirdi. Uygun bir başvuru yapılması durumunda bu mekanın, ''Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Güzel Sanatlar Galerisi'' olarak yatırımcıya tahsisinin mümkün olacağını vurgulayan Günay, ayrıca Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin fiziki şartlarının iyileştirilmesi çalışmalarının tamamlandığını, söz konusu binanın, yıl boyunca gerçekleşen çeşitli sergi, konser ve etkinliklerle halkın hizmetine sunulduğunu belirtti.



Günay, Bakanlığının Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi alanı içerisinde 157 bin metrekare kullanım alanı olan ve Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası ve çalışma birimleri için 4 ayrı bloktan oluşan Konser Salonu Merkezi'nin yapım çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığının yardımlarından yararlanmak üzere 2008-2009 sanat sezonu için, 15 Ağustos 2008'e kadar, 225 özel tiyatronun, 262 projeyle başvuru yaptığını açıklayan Günay, daha sonra yapılan mevzuat değişikliği ile başvuru süresinin 15 Ekim 2008'e kadar uzatıldığını hatırlattı.

Bu süre içinde de 23 özel tiyatronun 26 projesiyle birlikte toplam 247 özel tiyatronun 288 projesinin, değerlendirildiğini belirten Günay, daha sonra şu bilgileri verdi:



''Bu değerlendirme sonucunda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 2008 mali yılı bütçesinde özel tiyatrolara dağıtılmak üzere bulunan 2 milyon, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü özel hesabından da 500 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon 500 bin lira, 111 özel tiyatronun projesine dağıtılmıştır.



Buna ilaveten, özel tiyatrolara ilişkin 2008 yılında, 2008-2009 sanat sezonu ile uygulanmaya başlayan iyileştirmeler yapılmıştır. 2008-2009 sanat sezonu projeleri için özel tiyatrolara toplam 2 milyon 500 bin lira dağıtılmıştır. Bu rakam, 2006-2007 sanat sezonu için dağıtılan 2 milyon liraya göre yüzde 25, 2007-2008 sanat sezonu için dağıtılan 1 milyon 500 bin liraya göre ise yüzde 67'lik bir artışı ifade etmektedir.''



''Halkın tiyatrodan istifade etmesi sağlanacak''



Bakan Günay, Bakanlıktan yardım alan profesyonel özel tiyatroların protokollerine eklenen maddeyle destek aldıkları oyuna ilişkin telifle ilgili hakların yerine getirildiğine dair belgelerin, sanat sezonu sonunda diğer belgelerle birlikte il kültür ve turizm müdürlüklerine verilmesi gerektiğini hatırlatarak, bu düzenlemeyle telifle ilgili hakların yerine getirilmediği projelere yardım yapılmasının önlendiğini, ayrıca telif haklarının korunmasına katkı sağlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yardım alan profesyonel özel tiyatroların, yardım aldıkları oyunu Mart ayında, salon bulamaması durumunda da yıl içinde bir defaya mahsus ücretsiz ve halka açık olarak sahneleme yükümlülüğü getirildiğini belirterek, ''Özel tiyatroların bu yükümlülükleri yerine getirmesiyle halkımızın tiyatrodan daha çok istifade etmesi sağlanacaktır'' dedi.



Günay'ın verdiği bilgiye göre, 2006-2007 sanat yılında, profesyonel 36 özel tiyatroya 1 milyon 547 bin lira, amatör 15 özel tiyatroya 123 bin lira, çocuk oyunu oynatan 20 özel tiyatroya 250 bin lira, geleneksel 14 özel tiyatroya da 80 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon lira yardım yapıldı.

2007-2008 sanat yılında, özel tiyatrolara verilen 1.5 milyon liralık yardımın, 1 milyon 100 bin lirası profesyonel 38 tiyatroya, 112 bin lirası amatör 14 özel tiyatroya, 184 bin lirası çocuk oyunu oynatan 12 özel tiyatroya, 104 bin lirası da geleneksel 13 tiyatroya dağıtıldı.



2008-2009 sanat yılında ise profesyonel 51 özel tiyatroya 1 milyon 702 bin lira, amatör 30 özel tiyatroya 383 bin lira, çocuk oyunu oynatan 17 özel tiyatroya 313 bin lira, geleneksel 13 özel tiyatroya 102 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon 500 bin lira verildi.



(AA)