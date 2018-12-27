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(ÖZEL) TIR'IN DORSESİ İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ 

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA) Ümraniye'de un yüklü TIR'ı fabrika önüne park etmek isteyen şoför, geri manevra yaptığı sırada, park için kendisine yardım eden işçiye çarptı

27 Aralık 2018 16:57

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
Ümraniye\'de un yüklü TIR\'ı fabrika önüne park etmek isteyen şoför, geri manevra yaptığı sırada, park için kendisine yardım eden işçiye çarptı. Duvar iler TIR arasında kalan işçi feci şekilde can verdi.
Kaza saat 11.00 sıralarında İnkilap Mahallesi Yıldızeli Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre Konya\'dan gelen Mesut Toprak  isimli sürücü kullandığı 42 AAD 226  plakalı TIR\'ı un fabrikası önüne park etmeye başladı. Bu sırada fabrikada çalışan Mustafa Yılmaz isimli işçi kendisine yardımcı olmaya çalıştı. Toprak geri manevra yaptığı sırada Yılmaz\'a çarptı. Duvar ile TIR  arasında kalan Yılmaz ağır bir şeklide yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık  ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri sürücü Toprak\'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden  Yılmaz\'ın cenazesi olay yeri  inceleme ekiplerinin  çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-TIR\'dan görüntü
-Cenazenin görüntüsü
-Polis ekiplerinin çalışması
-Sağlık ekiplerinden görüntüsü
-Yakınlarının görüntüsü
-Olay yeri inceleme ekipelrinin Çalışması
-Cenazenin kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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