Özel timden beyzbol sopalı gence operasyon

İstanbul’un Maltepe ilçesinde Öner Boy adlı genç, annesi, kız kardeşi ve komşusunu beyzbol sopasıyla darp etti. Şizofren hastası olduğu iddia edilen genç, Özel Harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.

Girne Mahallesi Demet Sokak Doğuşkent Sitesi'ndeki evde meydana gelen olayda, şizofren hastası olduğu iddia edilen Öner Boy (27), annesi Emine Boy ve kız kardeşi Gülcan Kurt'u, beyzbol sopası ile darp etti.

Öner Boy, evdeki çığlıkları duyarak kapıya gelen komşu Turgut Alan'ı da yaraladı. Komşuların durumu haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kendisini eve kilitleyen Öner Boy, polisin ikna çabalarına rağmen kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen özel harekat polisleri, evin kapısını kırarak içeri girdi ve Öner Boy'u etkisiz hale getirdi. Öner Boy, ifadesi alınmak üzere Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayda yaralanan anne Emine Boy, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülcan Kurt ve Turgut Alan ise Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.