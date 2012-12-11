T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Özel timden beyzbol sopalı gence operasyon

Öner Boy, ifadesi alınmak üzere Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü

11 Aralık 2012 19:47

İstanbul’un Maltepe ilçesinde Öner Boy adlı genç, annesi, kız kardeşi ve komşusunu beyzbol sopasıyla darp etti. Şizofren hastası olduğu iddia edilen genç, Özel Harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.

Girne Mahallesi Demet Sokak Doğuşkent Sitesi'ndeki evde meydana gelen olayda, şizofren hastası olduğu iddia edilen Öner Boy (27), annesi Emine Boy ve kız kardeşi Gülcan Kurt'u, beyzbol sopası ile darp etti.

Öner Boy, evdeki çığlıkları duyarak kapıya gelen komşu Turgut Alan'ı da yaraladı. Komşuların durumu haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kendisini eve kilitleyen Öner Boy, polisin ikna çabalarına rağmen kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen özel harekat polisleri, evin kapısını kırarak içeri girdi ve Öner Boy'u etkisiz hale getirdi. Öner Boy, ifadesi alınmak üzere Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayda yaralanan anne Emine Boy, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülcan Kurt ve Turgut Alan ise Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

 

ETİKETLER

Özel timGirne MahallesiÖner Boybeyzbol sopası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24