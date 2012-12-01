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Ayhan Çarkın'ın, tarif ettiği yerde kemik parçaları ve hırka bulundu

Eski Özel TİM'ci Ayhan Çarkın'ın tarif ettiği alanda aileler tarafından yapılan kazıda kemikler ve bir hırka bulundu, savcılık inceleme başlattı

01 Aralık 2012 20:00

Eski Özel TİM'ci Ayhan Çarkın'ın itiraflarında gözaltında öldürüldüğünü anlattığı Ayhan Efeoğlu'na ait olduğu sanılan 4 kemik ve bir hırka bulundu.

Çarkın'ın ifadeleri doğrultusunda Silivri'de Kuşbahçe mevkiinde Ayhan Efeoğlu'nun yakınları ve avukatları tarafından yapılan kazıda 4 kemik parçası ve kahverengi bir hırka bulundu. Kazı çalışmasını izleyen polislerin bilgi vermesi üzerine savcılık inceleme başlattı.

 

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Fotoğraf: Etkin Haber Ajansı (ETHA)

Kazı çalışmasına katılan Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay, aynı yerde daha önce özel yetkili savcı Hakan Yüksel tarafından yüzeysel bir araştırma yapıldığını, kazı yapılmadığını söyledi. Tanay, savcılığın Tarık Ümit için geniş kapsamlı araştırma yapmasına rağmen Efeoğlu'nun gömüldüğünün ifade edildiği yerde gerekli incelemenin yapılmadığını dile getirdi. Tanay, Çarkın'ın ifadesinde Ayhan Efeoğlu adlı öğrenciyi gözaltında ölmesinden sonra bu bölgeye gömdüğünü söylemesi nedeniyle ailelerin katılımı ile kazı yapıldığını belirtti.

Yakınları bulunan hırkanın Ayhan Efeoğlu'nun sıkça kullandığı hırkaya benzediğini iddia etti.

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