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Özel tasarım kotlar birleştirdi

Galatasaray’ın savunma oyuncusu Tomas Ujfalusi ile kız arkadaşı özel tasarım kot satan butikte tanışmış

08 Şubat 2012 02:00


T24- Galatasaray’ın savunma oyuncusu Tomas Ujfalusi’nin kız arkadaşı Aneta Vignerova (24), Çek Cumhuriyeti’nde yayın yapan bir internet sitesine konuk oldu ve sevgilisinin cömertliğini anlattı




Milliyet'in haberine göre, Noel’de, Noel ağacının altında birkaç parça mücevher ile özel tasarım kıyafetler gördüğünü ve bu jestin çok hoşuna gittiğini belirtti söyleyen Vignerova, Tomas’la tanışmalarında özel tasarım kıyafetlerinin de bir payı olduğunu söyledi. Vigredova, Galatasaraylı futbolcuyla, Paris’te İtalyan özel tasarım kot pantolonlar satan bir butikte tanıştıklarını söyledi.


 

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