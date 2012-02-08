Özel tasarım kotlar birleştirdi



T24- Galatasaray’ın savunma oyuncusu Tomas Ujfalusi’nin kız arkadaşı Aneta Vignerova (24), Çek Cumhuriyeti’nde yayın yapan bir internet sitesine konuk oldu ve sevgilisinin cömertliğini anlattı







Milliyet'in haberine göre, Noel’de, Noel ağacının altında birkaç parça mücevher ile özel tasarım kıyafetler gördüğünü ve bu jestin çok hoşuna gittiğini belirtti söyleyen Vignerova, Tomas’la tanışmalarında özel tasarım kıyafetlerinin de bir payı olduğunu söyledi. Vigredova, Galatasaraylı futbolcuyla, Paris’te İtalyan özel tasarım kot pantolonlar satan bir butikte tanıştıklarını söyledi.



