(Özel) Tarkan Serbest: "Lucescu bize güveniyor"

Olgucan KALKAN - Ata SELÇUK / İSTANBUL,(DHA)

Tarkan Serbest, \"Geçen sezonun devre arasında büyük takımlarla görüşmeler oldu. Ancak net bir teklif yoktu. Hedefim hep büyük yerlerde olmak. Benim kendi seçimim Kasımpaşa\'dan yanaydı. Çünkü söylediğim gibi, burası büyük bir aile\" dedi.

Kasımpaşa\'nın sezon başında Avusturya Wien\'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Tarkan Serbest, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kariyerinde ilk kez Avusturya dışına çıktığını ifade eden Tarkan, \"14 sene boyunca Avusturya\'nın Wien takımında forma giydim. Yeni bir ülke, yeni bir lig görmek istedim. O yüzden de Kasımpaşa\'ya transfer oldum. Menajerimle beraber iyice konuştuk bu konuyu ve buraya geldim. Çok mutluyum\" diye konuştu.

Süper Lig\'de forma giydiği ilk karşılaşmada golle tanışan ve takımının Çaykur Rize deplasmanından 3 puanla dönmesine katkı sağlayan milli futbolcu, \"Benim için lige iyi başlamak çok önemliydi. Oyuna son 20-25 dakika girdim. 2-0 gerideydik. Son 20-25 dakikada takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyduk. 3 puanı aldık. Sonrasında da 4 maçlık bir seri yakaladık\" ifadelerini kullandı.

\"MUSTAFA DENİZLİ BÜYÜK BİR HOCA\"

Takımdaki teknik direktör değişikliğini yorumlayan 24 yaşındaki futbolcu, \"Her hocanın kendi sistemi var. Kafasında antrenmanlar olsun, maç sistemi olsun. Mustafa Denizli\'yi tabii herkes tanıyor. Türkiye\'de büyük bir hoca. Şampiyonlar Ligi\'nde de yer aldı, bunun yanında Milli takımda da çalıştı. Dediğim gibi iki hocanın da farklı sistemleri var. Kemal hoca Kasımpaşa\'ya transfer olmamı çok istemişti. Onun da çok büyük bir katkısı var tabii\" şeklinde konuştu.

\"YENİ BİR SERİ YAKALAMAK İSTİYORUZ\"

Ligin ilk 4 haftasında yakaladıkları seriyi tekrardan elde etmek istediklerini belirten Tarkan, \"Kasımpaşa ailesi çok büyük bir aile, herkesi çok seviyorum ve herkes çok cana yakın. İlk haftalarda 4\'te 4 yaptık ama sonra 3 hafta arka arkaya mağlup olduk. Ancak yine de moralimizi hiç bozmadık. Devamlı çalıştık. Göztepe maçı bizim için çok önemliydi. Yeni teknik direktörümüz 4 gün öncesinde geldi ve 3 puanla başladı. İnşallah yine bir seri yapabiliriz\" diye konuştu.

\"HEDEFİM HEP BÜYÜK YERLERDE OLMAK\"

Kasımpaşa\'da kiralık olarak forma giydiğini ancak satın alma opsiyonunun bulunduğunu söyleyen Tarkan Serbest, \"Hedefim hep büyük yerlerde olmak. Bakalım bu sene sonunda neler olacak. Satın alam opsiyonu var Kasımpaşa\'da. Onu kullanırlarsa benim için çok iyi olur. Önce bir sezon sonu gelsin, devamına sonra bakarız. Geçen sezonun devre arasında büyük takımlarla görüşmeler oldu. Ancak net bir teklif yoktu. Menajerimle konuşmalar oldu. Benim kendi seçimim Kasımpaşa\'dan yanaydı. Çünkü söylediğim gibi, burası büyük bir aile. Bana daha sıcak geldi ve Kasımpaşa\'yı seçtim\" diye konuştu.

\"SÜPER LİG\'E ALIŞTIM\"

Süper Lig\'in Avusturya Ligi\'ne kıyasla daha sert ve atak olduğuna vurgu yapan 24 yaşındaki oyuncu, \"Süper Lig, sert ve atak. Avusturya\'da çok ileri-geri atakları olmaz. Bu yüzden değişiklik yaşadım tabii ama sanırım kendimi iyi geliştirdim. Süper Lig\'e alıştım, oturdum\" ifadelerine yer verdi.

\"HEDEFİM 2018\'DE MİLLİ TAKIM\'DA OLMAKTI\"

Sosyal medya hesabında 2015 yılında bir fotoğraf paylaşarak 2018\'de milli takım hedefi olduğunu belirten Serbest, \"2015\'te arkadaşımla birlikte fitnessa gitmiştik. Bir fotoğraf çekilip altına 2018 yazarak Türk bayrağı da eklemiştik. O zamanlar 2018 yılını Milli takım için hedef olarak göstermiştim. 3 sene sonra da bu sene ilk kez milli takıma seçildim\" dedi.

\"LUCESCU BİZE GÜVENİYOR\"

Milli Takım\'ın zor bir süreçten geçtiğini ancak Lucescu\'nun kendilerine güvendiğini belirten Tarkan Serbest, \"Takımımız çok genç. Lucescu bize güveniyor. Genç bir takım. Şu an milli takımda zor bir dönem geçiyoruz. Uluslar Ligi\'nde zaten gruptan çıkamayız ama düşme olasılığımız da var. Son İsveç maçına kaldı. Kazanarak grupta kalmak istiyoruz. Lucescu, milli takımdaki herkesle tek tek konuşuyor. Hafta içi beni arıyor, diğer oyuncuları arıyor. Fitness durumumuzu, sağlığımızı soruyor. İleride hedef tabii ki Avrupa şampiyonası. Genç bir takım olduğumuz için biraz zor olabilir tabii ama hedefleri hep yüksek tutmamız lazım. Takıma güveniyoruz, hocamız da güveniyor. Başarmaya çalışacağız\" şeklinde konuştu.

\"DENİZLİ İLE BİRLİKTE DAHA HÜCUMA DÖNÜK OYNUYORUM\"

Mustafa Denizli\'nin takımın başına gelmesiyle birlikte daha hücuma dönük görev yaptığını söyleyen Tarkan Serbest, \"Mustafa hocayla birlikte daha ileride oynuyorum, 8 numara gibi Pavelka ile birlikte. Biraz daha hücuma katılıp, yardım edebilirim. Kanatlardan gelen kafa toplarına veya kornerlerde falan, kendimi biraz daha geliştirebilirim. Normalde benim pozisyonum ön libero ve kendimi o pozisyonda daha iyi hissediyorum. Ama hoca beni nerede oynatırsa, orada kendimi göstermek istiyorum. Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun hep kendimi göstermek istiyorum\" ifadelerini kullandı.

\"MEHMET TOPAL VE OKAY YOKUŞLU\'YU BEĞENİYORUM\"

Kendi bölgesinde beğendiği oyuncuları söyleyen milli oyuncu, sözlerini şu şekilde noktaladı: \"Mehmet Topal olsun, Okay Yokuşlu olsun onları çok beğeniyorum. Yurt dışında Raul Meireles\'in futbol tarzını, stilini çok beğeniyordum. Bir de Barcelona\'da Sergio Busquets\'i çok beğeniyorum.\"

