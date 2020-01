(özel) Tamer Tuna: "Göztepe'nin kapasitesi bulunduğu yerin üzerinde"

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'e 14 yıl sonra dönerek 15 haftalık periyodu 27 puanla 6\'ncı sırada geçen Göztepe\'de teknik direktör Tamer Tuna, \"Bu takımın kapasitesi bulunduğu yerin çok daha üzerinde\" dedi.

Ligdeki ilk teknik adamlık deneyimini Göztepe\'de yaşayıp alkış toplayan Tuna, \"Sezon başında beklentilerim yapabileceklerimizle alakalıydı. İyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Lige ne istediğimizi bilerek, sabırlı bir şekilde başladık. Tabi yeni çıkan takımlar için ilk sezon ligde kalmak zordur. Adaptasyon süreci zor olur. Transfer tercihlerimizi buna göre yaptık. İlk yarıda dezavantaj gibi görünen fikstür çekiminden sonra da ona göre hazırlandık. 15 haftalık süreç, beklediğimiz oyun anlamında iyi gelişti. Tecrübeli bir kadroya sahibiz. Sadece 17 farklı oyuncunun yeni bir takıma gelmeleriyle ilgili tecrübesizlik vardı. Adaptasyon sürecini kısalttık. Konsantrasyonumuz, motivasyonumuz, Göztepe\'deki olanaklar üst seviyedeydi\" diye konuştu.

Her maçı kazanmaya dönük oynuyoruz. Bunu da sezon sonuna kadar korursak. Bugüne kadarki performansımızı sürdürürsek ligi istediğimiz noktada bitireceğiz diyen teknik adam, \"Takımın göstereceği gelişim aşaması sezon sonu hedefini belirleyecek. Biz olmayı başaran, birlikte iyi bir takımız. Bu planda transfer yaparken geleceği de planlayarak yaptık. Sadece oynayanlar değil herkes bu takımın parçası. Oynayan, görev alan futbolcu her zaman hazır durumda. Sakatlıklar sürecinde takıma dahil olanların hepsi katkı sağladı. Sezon başını bu kadroyla birlikte geçirememiştik. Yeni katılan oyuncular vardı ve sezona kısa bir süre kala tam kadro çalışmaya başladık. Ona rağmen bu seviyede olmak bence çok başarı. Ancak bu yeterli değil. Bu takımın kapasitesi bulunduğu yerin çok daha üzerinde umarım ikinci yarıda daha iyi seviyeye çıkarız\" diye konuştu.

Devre arasına kadar kalan maçlarda Atiker Konyaspor ve Galatasaray\'la karşılaşacak Göztepe\'de Tuna, \"Ligde 4 hafta kazanamadığımız süreçte Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla birlikte 5 maçta mümkünse 30 puan üzerine çıkmayı hedefledik. Konya maçını kazanırsak Galatasaray mücadelesinden alacağımız puan ya da puanlar bizi bu barajın üzerine taşıyacak\" dedi. Ara transferde öncelikle Süper Lig\'de oynayan futbolcuları tercih edeceklerinin sinyalini veren Tamer Tuna şöyle konuştu:

\"Takım planlamasıyla ilgili yöneticilerimizle, scout ekibimizle yalnız transfer döneminde değil sürekli konuşuyoruz. Lig sürerken de arayış içindeyiz. Kafamızda devre arasına dair dışarıdan transferle alakalı değil ligde oynayan oyuncularla ilgili düşünceler var. Avrupa\'dan Afrika\'dan oyuncular da izletiyoruz. Gelen oyuncuların katkısı mutlaka olacak. Ancak bu başarıyı sağlayan mevcut kadromuz var ve ben kadronun ikinci yarı daha da başarılı olacağını biliyorum. Organizasyonumuzu bozmadan daha fazla fayda sağlayacak oyuncu alacağız.\"

BEŞİKTAŞ\'IN TUR ŞANSI VAR

Beşiktaş\'ta geçtiğimiz 2 sezonda teknik direktör Şenol Güneş\'in yardımcılığını yaparak 2 şampiyonluk yaşayan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde eşleştiği Bayern Münih\'e karşı tur şansının bulunduğunu söyledi. Tuna, \"Beşiktaş\'a başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi\'nde çok da başarılı oldular. Bence şansı var. İyi maçlar oynayan bir takım. Münih\'teki ilk maçtan avantajlı sonuçla dönülürse Vodafone Park\'ta skorun üstesinden gelip turu geçebilir. Kolay değil ama umarım gerçekleştirir, tüm temennim o\" ifadelerini kullandı.

SELÇUK ŞAHİN DEVAM EDECEK

Göztepe kadrosunun en tecrübeli futbolcusu olan Selçuk Şahin, en az 1 sezon daha kariyerine devam etmeyi planladığını söyledi. Sezon başında ilk 3 maçta sakatlığı nedeniyle forma giymedikten sonra 12 maçtır ilk 11\'in değişilmezlerinden olan, özellikle son 3 haftada 2 gol atarak alınan galibiyetlere katkı yapan Selçuk, \"Sezon başlarken küçük bir sakatlık yaşadım. Kendi adıma performanstan mutluyum. Daha iyi olmaya çalışıyorum. Yaşım 36, önümüzdeki ay 37\'ye gireceğim. Kendinize ne kadar iyi bakarsanız o kadar uzun oynuyorsunuz. Dünyada 40\'a kadar oynayan örnekler var. Lig artık çok zor ve sert. Kolay olmayacak ama seneye de kesin olarak oynamayı düşünüyorum. Ondan sonraki kararımı da saha içindeki performansıma göre vereceğim. Beyin olarak oynayabildiğim yere kadar oynamak istiyorum ama vücut bunu kabul edecek mi bakacağız\" şeklinde konuştu.

Kariyerinde 12 sezon Fenerbahçe\'de forma giyen Selçuk, \"Göztepe, Süper Lig\'e yeni çıkmış bir takım ama geçmişine baktığınızda ülkenin çok büyük bir camiası. Böyle bir teklif geldiğinde gurur duydum. Güçlü bir takım kurulacağını biliyordum. Tecrübeli oyuncular alındı, ligi bilen yabancılar geldi. Yıllardır birlikte oynuyor gibiyiz. Şimdiye kadar her şey olumlu gidiyor. Kötü maçlar da oynadık ama genele baktığımızda ligde keyif veren takımlardan biriyiz. Bundan sonra da böyle devam etmek istiyoruz. Sezona başlarken ilk hedef ligde kalmaktı ama şimdi hedef yukarılarda olmak. Hedefimiz ligde kalıp olabildiğince üst sıralarda sezonu bitirmek. Konyaspor maçını mutlaka kazanıp 30 puanı görerek Galatasaray deplasmanına daha rahat çıkmayı hedefliyoruz. Galatasaray zirveyi hedefleyen bir takım ama biz de ligin deplasmanda en başarı takımıyız. Devreyi ilk 5\'in içinde bitirme şansımız var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Selçuk Şahin röportaj

- Tamer Tuna röportaj

- Göztepe antrenmanından detay

HABER-KAMERA: Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)