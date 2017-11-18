(ÖZEL)- TAKSİM MEYDANI'NDA BANKA ŞUBESİNE SANDALYE BACAĞIYLA SALDIRI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL İSTANBUL (DHA)

Taksim Meydanı\'nda bir kişi banka şubesine sandalye bacağı ile saldırdı. Polis ekiplerinden kaçan saldırgan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda banka şubesinin güvenlik kameraları ve kabloları zarar gördü.

Olay Taksim Meydanı\'ndaki bir banka şubesinin önünde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 31 yaşındaki Ferhat Kayman banka şubesinin önüne gelerek elinde bulunan tahta sandalye bacağı ile bir anda saldırmaya başladı. Önce bankanın güvenlik kamerasını kıran Kayman ardında başka bir güvenlik kamerasının da kablolarını kopardı. Daha sonra elindeki sandalye bacağı ile bankamatiklere ve bankanın kepenklerine vurmaya başladı. Ferhat Kayman\'ı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Kayman kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri Kayman\'ı yakalayıp gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişi, Taksim Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Saldırganın ekip otosunda görüntüsü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Ekip otosunun gitmesi

-Kırık güvenlik kameralarından detay görüntü

-Kopartılmış kablolardan detay görüntü

-Bankadan detay görüntü

-Banka ATM\'lerinden detay görüntü

-Saldırganın polis karakoluna girişi

-Sandalye ayağından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



