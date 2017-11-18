T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ÖZEL)- TAKSİM MEYDANI'NDA BANKA ŞUBESİNE SANDALYE BACAĞIYLA SALDIRI

 Haber-Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL İSTANBUL (DHA) Taksim Meydanı'nda bir kişi banka şubesine sandalye bacağı ile saldırdı

18 Kasım 2017 15:09

 Haber-Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL İSTANBUL (DHA)
Taksim Meydanı\'nda bir kişi banka şubesine sandalye bacağı ile saldırdı. Polis ekiplerinden kaçan saldırgan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda banka şubesinin güvenlik kameraları ve kabloları zarar gördü.

Olay Taksim Meydanı\'ndaki bir banka şubesinin önünde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 31 yaşındaki Ferhat Kayman banka şubesinin önüne gelerek elinde bulunan tahta sandalye bacağı ile bir anda saldırmaya başladı. Önce bankanın güvenlik kamerasını kıran Kayman ardında başka bir güvenlik kamerasının da kablolarını kopardı. Daha sonra elindeki sandalye bacağı ile bankamatiklere ve bankanın kepenklerine vurmaya başladı.  Ferhat Kayman\'ı gören çevredekiler  durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Kayman kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından  polis ekipleri Kayman\'ı yakalayıp gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan kişi, Taksim Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü
------------------------
-Saldırganın ekip otosunda görüntüsü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Ekip otosunun gitmesi
-Kırık güvenlik kameralarından detay görüntü
-Kopartılmış kablolardan detay görüntü
-Bankadan detay görüntü
-Banka ATM\'lerinden detay görüntü
-Saldırganın polis karakoluna girişi
-Sandalye ayağından detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar   


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERENZeki GÜNALDHA Taksim MeydanıPolisSaldırıdaOlay Taksim MeydanıFerhat KaymanKaymanDahaOlayKısaTaksim Polis MerkeziGörüntü Dökümü SaldırganınATM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24