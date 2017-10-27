(ÖZEL) TAKSİ İLE GELDİLER, OTOMOBİLİ ÇALIP KAÇTILAR 

* Florya\'da taksiyle gelen iki hırsızın sokakta park halindeki otomobili çalmaları saniye saniye güvenlik kameralarınıa takıldı.



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de taksiyle ile gelen iki hırsızın girdikleri apartman dairesinden aldıkları anahtarla kapı önünde park halindeki otomobili çalıp kaçması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Geçtiğimiz Sali günü Florya, Şenlikköy Mahallesi Otlukbeli Sokak\'ta saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli, daha önce belirledikleri adrese taksiye geldi. Taksiden inen iki kişi önce apartman ön kapısını daha sonra dairenin kapısını açtılar.

Ev sakinlerinin uyuduğu sırada eve giren iki hırsız apartmanın önünde bulunan lüks otomobil ve evin anahtarını alarak dışarıya çıktı. Dairenin kapısını dışarından kitleyen hırsızlar ev sahibine ait lüks otomobili çalarak kayıplara karıştı. Otromobili çalınan Mehmet Okatan uyanıp evinin girişindeki masada otomobilin anahtarını olmadığın fark edince dışarıya çıkmak istedi ancak kapının kilitli olduğunu farketti. Apartmandaki komşularından ve polisten yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobilin 2 hırsız tarafından çalındığı anlaşıldı. Oalyla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise apartmanın güvenlik kameralarına tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde apartmanın bulunduğu sokağa bir taksi geliyor. Apartmanı önünde duran taksi sokakta bir sürede durup daha sonra sokaktan çıkıyor. Taksiden inen kapişonlu ve elleriyle yüzünü kapatan iki kişi apartmanın önüne geliyor. Apartmanın dış kapsını açan şüpheliler içeri giriyor. Bir süre sonra çıkan hırsızlar aldıkları anahtarla lüks otomobilin kapısını açarak araca binip hızla uzaklaşıyor.

\"OTOMOBİLİN DEĞER\"İ YAKLAŞIK 100 BİN LİRA\"

Arabası çalınan Mehmet Okatan \"Salı günü sabaha karşı saat 03.00 sıralarında içerinden bir ses geldi. Seslerini duyunca kapıyı dışarıdan kitlediler. Kapıyı kitlediklerinden dolayı biz bişey yapamadık. Dışarıya çıkamadık. Polise haber verdim. Arabamın anahatarını alıp kaçırdılar. Arabamın değeri yaklaşık 100 bin liraydı. Bu hırsızlık konusu mahallemizde sürekli var. Polis ekiplerin gerekeni yapması istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Taksi sokağa girmesi

-Taksi bir süre apartmanın önünde beklemesi

-Taksinin geri geri sokaktan çıkması

-Taksiden inen iki kişi apartmana gelmesi

-Dış kapıyı açmaya çalışması

-Dairenin kapısına doğru gitmeleri

-Hızlı bir şekilde apartmandan çıkmaları

-Apartmanın önünde bulunan otomobile binmeleri

-Bindikleri otomobile hızla uzaklaşmaları

-Genel ve Detaylar



(Aktüel Görüntü)

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-Sokaktan detaylar

-Apartmandan detay

-Araç sahibi Mehmet Okatan ile röp

-Genel ve Detaylar

