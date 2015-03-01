Özel tabut yaptırıp diri diri gömmüşler!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 gündür kayıp olan 28 yaşındaki Ferhat Tanrıkulu, boş bir evde açılan çukur içinde özel yaptırılmış tabutta gömülü halde ölü bulundu.

Dün saat 22.20 sıralarında 155 polis imdat hattına gelen ihbarı değerlendiren Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Yaprak sokak üzerinde 2 yıldan beri boş olduğu belirtilen eve gitti. Yapılan incelemede evdeki bir odada, tabuta benzer sandık içinde toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, 3 günden beri kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası Ferhat Tanrıkulu’na ait olduğu belirlendi.



Düğünlerde orkestralarda müzik aleti çalan Tanrıkulu’nun cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ağırlık olsun diye çekyat koymuşlar



Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Tanrıkulu’nu marangozda özel yaptırıldığı düşünülen dikdörtgen şeklinde bir tabutun içine konularak diri diri toprağa gömüldüğü ve üstüne de ağırlık olsun diye çekyat konulduğu tahmin ediliyor.



Olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.