6 gündür kayıp olan çift ölü bulundu

Aksaray'da 6 gündür haber alınamayan 52 yaşındaki Kadir Akel ve nikâhsız eşi 52 yaşındaki Yenidünya Doğu, merkeze bağlı Nurgöz Köyü yakınlarındaki bir su kanalında tabanca ile öldürülmüş olarak bulundu. Çifte cinayet ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, yurt dışına kaçtığı belirtilen bir başka kişinin de yakalanması için girişimler başlatıldı.

DHA’da yer alan habere göre, olay, Aksaray merkeze bağlı Sağlık Beldesi'nde meydana geldi. Çiftçi Kadir Akel ve 3 yıl önce birlikte yaşamaya başladığı resmi nikâhsız eşi Yenidünya Doğu geçen Pazar günü ortadan kayboldu. Ailesi çife ulaşamayınca durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmada çiftin son olarak Yenidünya Doğu'nun akrabası olan ve 2 aydan bu yana zaman zaman yanlarına gelerek evlerinde kalan 24 yaşındaki A.B. ve arkadaşı M.D. ile birlikte otomobile binerek evden ayrıldığını belirledi.

Görgü tanıklarından aldığı eşkâl doğrultusunda çalışmalarını derinleştiren polis M.D.'yi 2 gün önce gözaltına aldı. İfadesi alınan M.D. evden birlikte ayrıldıkları Kadir Akel ve Yenidünya Doğu'yu arkadaşı olan A.B.'nin silahla vurarak öldürdüğünü öne sürerek cesetleri de Nurgöz Köyü yakınlarındaki bir su kanalına attığını iddia etti. Polis çifti öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı A.B.'nin ise yurt dışına çıktığı belirledi. Bölgede çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri bugün sabaha karşı köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki su kanalındaki beton köprünün altında Kadir Akel ve Yenidünya Doğu'nun cesetlerini buldu. 3'er kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlenen Akel ve Doğu'nun cesetleri olay yerinde yapılan inceleme ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Çiftin parası için öldürülmüş olabileceği olasılığı üzerinde duran ve soruşturmayı sürdüren polis, yurt dışına çıktığı tespit edilen A.B.'nin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi için girişimlerde bulunmaya başladı.