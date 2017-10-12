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(ÖZEL) TABLET BOMBA GİBİ PATLADI 

* O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Kayseri'de tamir edilen tablet bilgisayar bir anda bomba gibi patladı

12 Ekim 2017 18:55

* O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Kayseri\'de tamir edilen tablet bilgisayar bir anda bomba gibi patladı. 
Olay geçen hafta Kayseri Melikgazi\'de bir hediyelik eşya dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Gülabi Köse, 12 yaşındaki oğlu Doğukan Köse\'nin bataryası bozulan tabletini söküp bataryasını değiştirmek istedi. Gülabi Köse tableti sökerken, bir anda patlama oldu.  Tablet alev topuna döndü. Tablet bilgisayarın patlamasıyla neye uğradıklarını şaşıran baba ve oğlu büyük panik yaşadı. Gülabi Köse alev alan tableti dışarı araken oğlu Doğukan Köse kendini yere attı. Şans eseri yaralananın olmadığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü
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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
-Gülabi Köse\'nin tableti sökmeye çalışması
-Dükkana gelen müşteri ile ilgilenmesi
-Müşterinin gitmesi
-Gülabi Köse\'nin tableti sökmeye devam etmesi
-Oğlu Duğukan Köse\'nin temizlik yapması
-Tabletin alevli şekilde patlaması
-Çocuğun yere savrulması
- Gülabi Köse\'nin alev halindeki tableti alıp dışarı çıkması
-Genel ve detay görüntüler
 

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