(özel) Süper Lig'in 'suni' haftalarında şimdi Fenerbahçe mi var?

Hakan TARHAN/İSTANBUL,(DHA)- SÜPER Lig’de ilk 8 hafta esen Galatasaray rüzgarı dururken, sarı kırmızılı takımın üst üste kaybettiği puanlar geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna Medipol Başakşehir’in oturmasına neden oldu.

Galatasaray’da yaşanan teknik direktör krizi, oynanan kötü futbol ve derbi maçlarındaki başarısız sonuçlar liderliğin kaybedilmesinin ve takım içindeki huzursuzluğun baş nedenlerinden. Galatasaray’ın lige fırtına gibi girdiği ilk sekiz haftada sarı kırmızı ekip 7 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Galatasaray derbisine bir hafta kala, Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-1 yendikleri karşılaşmanın sonunda düzenlediği basın toplantısında Galatasaray’ın yakalamış olduğu puan farkının ‘suni’ olduğunu belirtmişti. Kocaman, “İki taraf açısından bakıldığında ortada suni bir puan farkı var. Kapasiteleri şimdi göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

KOCAMAN HAKLI ÇIKTI

Kocaman’ın bu sözlerinden bir hafta sonra oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz sonuçlanırken, Galatasaray da zorlu bir fikstüre girdi. İlerleyen haftalarda sarı kırmızı takım Trabzonspor’a, Medipol Başakşehir’e ve Beşiktaş’a mağlup olurken, sadece Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor’u mağlup edebildi. Özellikle Galatasaray’ın Başakşehir ve Beşiktaş maçlarındaki çaresiz futbolu ve gelen farklı mağlubiyetler Aykut Kocaman’ı bir nebze haklı çıkardı.

GALATASARAY’IN İLK 8 HAFTADAKİ RAKİPLERİ, FENERBAHÇE’NİN SON 8 HAFTASINDA

Fakat Galatasaray’ın hızlı ilerlediği dönemlerde ve Aykut Kocaman’a göre ‘suni’ olarak farkı açtığı haftalarda oynadığı rakipler incelendiğinde, Fenerbahçe’nin son haftalarda mağlup ederek çıkışa geçtiği ekipler olduğu görülüyor. Galatasaray’ın ilk sekiz hafta karşılaştığı ekipler Fenerbahçe’ye ilk yarının son sekiz haftasında rakip. Galatasaray, Fenerbahçe maçından önce oynadığı 8 takım sırasıyla Konyaspor, Karabükspor, Bursapor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Sivasspor, Osmanlıspor ve Kayserispor iken, Fenerbahçe de Galatasaray derbisinden sonra Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ile oynarken, kalan son üç haftada da Bursaspor, Karabükspor ve Konyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe önceki haftalarda Galatasaray’ın da mağlup ettiği Kasımpaşa ve Sivasspor’u yenerken, sarı kırmızılı ekibin 3 puan aldığı Osmanlıspor ve Kayserispor maçlarından 1 puan alabilmişti. Fenerbahçe sadece ilk sekiz hafta içinde Galatasaray’ın 2 puan bıraktığı Antalyaspor’u 1-0 yenip 3 puan alabildi. Sarı lacivertlilerin önünde ilk yarının sonuna kadar oynayacağı Bursaspor(d), Karabükspor ve Konyaspor(d) bulunurken, Galatasaray bu ekipleri ligin ilk 3 haftasında mağlup etmişti.

‘SUNİ’LİK TARTIŞMASI MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’E DE SIÇRADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile ilgili ‘suni puan farkı’ açıklamasının bir benzerini, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşılaşmasının sonunda basın mensupları ile yaptığı sohbette Medipol Başakşehir takımı için de kullandı. Kocaman, Medipol Başakşehir’in şu ana kadar topladığı puanın lig ortalaması üzerinde olduğunu savunmuştu. Yine Fenerbahçe’nin çıkışa geçtiği haftalar göz önüne alındığında iki ekip Kayserispor ve Osmanlıspor ile oynadı. Fenerbahçe iki takımdan 1’er puan alırken, Başakşehir Kayserispor ile berabere kalırken, Osmanlıspor’u mağlup etmişti. Medipol Başakşehir, sarı lacivertlilerin mağlup ettiği Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa ilk yarının son haftasında karşılaşacak.