Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı Avrupa 3'üncüsü oldu    

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) \"Türkiye Futbol Oynuyor\" projesi kapsamında desteklediği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı, Futsal Avrupa Şampiyonası\'nda 3\'üncü oldu.

İlk kez düzenlenen \"Down Sendromlular Futsal Avrupa Şampiyonası\" 12-15 Kasım 2018 tarihlerinde İtalya\'nın Terni şehrinde yapıldı. Türkiye, İtalya\'yı 4-2 yenerken, Portekiz\'e ise 3-2 yenildi. Çift devreli müsabakalar sonucunda; Portekiz Avrupa Şampiyonu olurken, 2\'nci İtalya, 3\'üncü ise Türkiye oldu.

Turnuvada Futsal Milli Takımı Kalecisi Volkan Yavuzarslan, Avrupa Teknik Kurul ve yöneticileri tarafından \'2018 Yılı Down Sendromlu Futsal Avrupa Şampiyonasının En İyi Kalecisi\' seçildi.

Şampiyona sonunda açıklama yapan Federasyon Başkanı Birol Aydın, \"Dünya\'da ilk kez yapılan bir organizasyonunda olmaktan son derece mutluyuz. Down Sendromlu Özel Sporcularımız çok iyi mücadele ettiler, ancak şans sizden yana olmayınca şampiyon olamıyorsunuz. Amacımız 2019 ve 2020 Yılında yapılacak olan şampiyonalarda kupayı ülkemize kazandırmak olacaktır. Avrupa Şampiyonasına hazırlığımız boyunca Down Sendrom Futsal Takımıza destek olan, başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya \'ya, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan\'a ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören\'e ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)