(özel) Spor Hukuku Avukatı Mert Yaşar: "Spor Tahkim Kurulu açıkça suç işliyor"!

Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- FEDERASYON başkan adayları ile ilgili olarak Danıştay’ın almış olduğu karar sonrasında adayların yüzde 15 imza toplaması ve adaylık ücretleri kaldırılmıştı. Ancak Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü\'ne bağlı SGM Tahkim Kurulu, federasyonlara birer yazı göndererek geçerli ana statülerine göre seçimlerin yapılmasını istemiş ve 2016 seçimleri yapılmıştı.

Bu kararın tahkim kurulu tarafından uygulanmaması sonrasında, federasyonlara başkanlık için aday olanların bir çoğu, imza toplayamamış ve seçimlere girememişti. Mahkemelere dava açan adaylar, bir bir mahkemeleri kazanmaya başladı. Danıştay\'ın almış olduğu karar ve SGM Tahkim Kurulu\'nun bu kararları uygulamaması spor hukuku avukatı Mert Yaşar\'a sorulduğunda ise Yaşar, \'\'SGM Tahkim Kurulu bu denetimsiz düzende, yargı yetkisini kötüye kullanıyor ve açıkça suç işliyor diyerek Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) şu açıklamalarda bulundu:

Bağımsız federasyon başkanlığına aday olmak isteyenler bazı şartları haiz olmalı diyen Yaşar, \'\'Spor Genel Müdürlüğü\'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da bu şartlar açık biçimde düzenleniyor. Bu kanuna dayanılarak hazırlanan Bağımsız Spor Federasyonları\'nın Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te ise kanunda öngörülmeyen ve adaylık başvurusunu zorlaştıracak bazı ek şartlar getirilmişti. Danıştay bu düzenlemeleri hukuka aykırı buldu ve ek şartları ihtiva eden hükümlerin iptaline karar verdi. Danıştay, başkan adaylarının, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını federasyona yapacakları; her üyenin ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabileceği; yönetim kurulunun, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini belirleyeceği ve adaylık ücretinin 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemeyeceği; başkan adaylarından başvuru sırasında adaylık başvuru ücreti makbuzu ve üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifini içeren belgeleri sunacağına dair düzenlemeleri iptal etti. Başkan adayları bu düzenlemelerle bağlı değiller\'\' diye konuştu.

\'\'SUÇ İŞLİYORLAR\'\'

Maalesef Spor Genel Müdürlüğü, Danıştay’ın iptal ettiği hükümleri yönetmelikte tutmaya devam ediyor diyen Avukat Mert Yaşar, \'\'Spor Genel Müdürlüğü (SGM) yetkilileri, mahkeme kararını uygulamayarak suç işliyorlar. SGM Tahkim Kurulu ise, SGM’nin hukuk tanımaz siyasetine destek veriyor. SGM Tahkim Kurulu Başkanı, ayrıca Danıştay üyesi ancak Danıştay üyesinin başkanlığını üstlendiği bu kurul idare hukuku ilkelerini yok sayıyor. Bu Kurul, kanuna aykırı olan ve bu sebeple iptal edilen hükümler uyarınca hazırlanan federasyon ana statülerinin geçerliliğini koruduğuna karar verdi. Oysa, temel düzenleme iptal edilince, ona bağlı düzenlemeler de kendiliğinden geçersiz hale gelir\'\' dedi.

\'\'FEDERASYONLAR TAHKİM KURULUNUN KARARINI UYGULADI\'\'

SGM Hukuk Müşavirliği, SGM Tahkim Kurulu’nun görüşünü federasyonlara gönderdi ve federasyonların genel kurullarının iptal edilen yönetmelik hükümlerine göre yapılması konusunda talimat verdi. Spor federasyonları da genel kurul süreçlerini, iptal edilmiş hükümlerin gölgesinde tamamladı diyen Yaşar, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

\'\'Bugün federasyonların genel kurulları yargı kıskacında. Asliye Hukuk Mahkemeleri, spor federasyonlarının genel kurullarını birer birer iptal ediyor. Spor camiası, federasyonların genel kurullarının iptal edilmesinden ötürü ciddi kriz yaşayacak. Federasyonlar olağanüstü genel kurullar düzenlemek zorunda kalacak. Camia içinde seçim kavgaları yaşanacak. Federasyonlar ciddi maddi külfet altına girecek. Olimpiyatlara hazırlık süreci yara alacak\'\' dedi.

\'\'BU KURUL MİLADINI DOLDURDU\'\'

Türk spor dünyasının göz göre göre krize sürüklenmesinin tek sorumlusu SGM Tahkim Kurulu’dur diyen Av. Yaşar, açıklamalarını şöyle tamamladı:

\'\'Bu kurul, açıkça hukuka aykırı kararlarıyla büyük tepki çekiyor. Anayasa, bu kurulun kararlarını yargı denetimi dışında tutuyor. SGM Tahkim Kurulu da bu denetimsiz düzende yargı yetkisini kötüye kullanıyor. Açıkça suç işliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun bağımsızlığı, tarafsızlığı ve kararlarının yargı denetimine tabi olmaması ile ilgili şikayetleri ciddiye aldı. AİHM, kendisine yapılan 3 başvuru ile ilgili sorularını Türkiye Cumhuriyeti devletine gönderdi. Yakın zamanda SGM Tahkim Kurulu ile ilgili başvurular da gündeme gelecektir. Bu kurul miladını doldurdu. Hem kurul üyelerinin hem de Anayasa’nın değiştirilmesi gerekiyor. Spor tahkim kurullarının kararları yargı denetimine tabi tutulmalı. Aksi halde, bu kurullar can yakmaya devam edecek ve süreç sonunda ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bu kurullar yüzünden devleti mahkum edecek.\'\'

