(ÖZEL) Sinan Güler: "En tepede yer almak için çaba göstereceğiz"

\"Umarım Milli takım, bayrağı yukarı taşımaya devam eder\"

Fatih UZUNER - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, (DHA)

Tecrübeli basketbolcu Sinan Güler, \"Sistemimiz oturmuş durumda. Bu uzun maratonda nasıl en tepede yer alabiliriz diye çaba göstermeye çalışacağız\" dedi.

Fenerbahçe Basketbol Takımı oyuncusu Sinan Güler, yeni sezon öncesinde Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir hazırlık sezonu geçirdiklerini ve yeni sezona hazır olduklarını belirten Sinan Güler, \"Oynadığımız iki turnuva ve geçirdiğimiz 10 gün hatta neredeyse 1 ay, yeni oyuncularla birlikte gerçekten önemliydi. Tabi milli takımdaki oyuncuların Zadar\'da katılması oynadığımız oyunu çok farklı şekilde değiştirdi. Sezon hazırlıklarımız çok güzel geçti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Kupası oynayacağız. Bu nedenle de yeni sezon için heyecanlıyız\" dedi.

\"EN TEPEDE YER ALMAK İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ\"

Euroleague\'de oynayacakları sistemin belli olduğunu ve uzun maratonda en tepede yer almak için çaba göstereceklerini aktaran Güler, \"Euroleague\'de hem hedefler, hem de oynayabileceğimiz sistem belli. Bugün takıma baktığımızda Joffrey ile Tyler dışındaki bütün oyuncular en az 1 senedir buradalar ve 5\'inci senesini geçiren oyuncular da var. Sistem de haliyle oturmuş durumda. Bu uzun maratonda en tepede nasıl yer alabiliriz bunun için çaba göstermeye çalışacağız\" şeklinde konuştu.

\"UMARIM MİLLİ TAKIM, BAYRAĞI YUKARI TAŞIMAYA DEVAM EDER\"

Türk Milli Takımı\'nın yaz dönemini çok iyi geçirdiği aktaran Sinan Güler, \"Milli Takım hem haziran ayını, hem de eleme maçlarını çok iyi geçirdi. Şimdi önemli olan sezon içerisindeki pencerelerde kurulabilecek en iyi takımla beraber Çin\'deki 2019 Dünya Şampiyonası\'na katılmak için gösterecekleri performans olacak. Umuyorum ki bayrağı yukarı taşımaya devam ederler\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sinan Güler\'in açıklamaları

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