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(ÖZEL) - SİLAHLA VURDU, ARAYA GİRENLERE TOKAT ATTI

- Kartal'da iki grup arasındaki tartışma sırasında silahını çeken bir kişi önce tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

10 Mayıs 2018 18:38

- Kartal\'da iki grup arasındaki tartışma sırasında silahını çeken bir kişi önce tartıştığı kişiyi bacağından vurdu. Saldırgan araya girenlere de tokat attı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Kartal\'da bir kişinin önce silahlı sonra tokatlı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal\'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi,  diğer gruptan Hanifi Beldek\'i (42) silahla bacağından vurdu ardından da araya girmek isteyenleri tokatladı. 
ÖNCE VURDU SONRA HERKESİ TOKATLADI
Güvenlik kamerasına yansıyan olay önceki akşam Kartal\'da meydana geldi. İddiaya göre iki grup aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi tabancayla Beldek\'i bacağından vurdu.

VATANDAŞLAR KAVGAYI AYRILMAYA ÇALIŞTI
Olayda Hanifi Beldek yaralanırken iki grup bir süre daha kavga etmeye devam etti. Beldek\'i bacağından vuran saldırgan daha sonra araya girmek isteyenlere tokat attı. Defalarca tokat atılan bir kişi yere düştü.
Dakikalarca süren kavga sonrası saldırgan ve yanındaki kişi hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

YARALI TAKSİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ 
Yaralı bir taksiyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Beldek\'in tedavisi devam ederken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü-
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(GÜVENLİK KAMERASI)
İKİ grubun tartışması 
Gruptan kilolu siyah renkli kişi gruptan birini vurması
Kilolu siyahlı kişi etrafındaki herkese tokat atması 
Vatandaşın olayı ayrılması 
Yaralıya müdahale etmeleri
Caddeden geçen taksiyi durdurması
Yaralı taksiye bindirmesi
Genel ve detaylar 

10.05.2018 - 15.11 Haber Kodu : 180510123
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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