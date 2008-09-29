Özel sermayeye ait ilk roket yörüngede

Merkezi ABD'nin California eyaletinin El Segundo kentinde bulunan Space Exploration Technologies şirketinden yapılan açıklamada, maket yük taşıyan 21 metre uzunluğundaki iki katlı Falcon 1 (Şahin 1) roketinin dün Büyük Okyanustaki Omelek Adasında bulunan test sahasından başarıyla fırlatıldığı belirtildi.



SpaceX şirketinin kurucusu ve başkanı internet milyarderi iş adamı Elon Musk yayımladığı açıklamada, bunun SpaceX şirketi ve çalışmaları aralıksız yürüten ekip için büyük bir gün olduğunu belirtti.



İlk verilere göre, bu görev için SpaceX tarafından tasarlanan ve üretilen 165 kilo ağırlığında bir simülasyon yükü taşıyan Falcon 1'in 2. katı, 500 ila 700 km irtifada yörüngeye oturdu.



Uzaya seyahat maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen ve 2002 yılında kurulan SpaceX şirketinin roketi, yaklaşık 8 saniyede yörüngeye ulaşmayı başardı.



Daha önceki 3 fırlatma işlemi başarısızlık sonuçlanan tamamıyla özel girişime ait bu roketin, maliyetinin tüm harcamalarıyla piyasanın üçte birine karşılık gelmesi ve 6,7 milyon dolarlık göreceli düşük fiyatıyla uzaya uydu

gönderme maliyetini düşürmesi bekleniyor.



El Segundo kentinde kurulu SpaceX şirketi, ticari füzeyi 5 yılı aşkın zamandır geliştiriyor.



Merlin adı verilen yeni tür hidrokarbon motoruyla 10 dakikadan az bir sürede yörüngeye ulaşabilen dünyanın ilk ticari roketi, aynı zamanda şimdiye kadar üretilen ilk yarı yeniden kullanabilir füze olma özelliğini de taşıyor.



Falcon ailesinin en küçük bireyi olan ve 570 kilo yük taşıma kapasiteli füzenin en önemli özelliğiyse şimdiye dek üretilen en düşük maliyetli uzay aracı olması.



Falcon ailesinin en büyüğü olan 53 metre yüksekliğindeki 25 ton yük taşıyabilen Falcon 9'un da daha sonra düşük yörüngeye gönderilmesi öngörülüyor.



SpaceX şirketinin ve şu an eBay'ın sahibi olduğu internet ortamında elektronik ödeme sistemi PayPal'ın da kurucusu olan Musk, internet sayesinde kazandığı milyonlarca doları uzay çalışmalarına harcamasıyla tanınıyor.