(ÖZEL) Selçuk İnan: "Para dahi konuşmadan Galatasaray'a imza attım"

Serhan TÜRK / ANTALYA,(DHA)

Selçuk İnan, \"Ben buraya 8 sene önce geldiğimde de bu gönül bağını pazarlık konusu etmedim. Mayıs ayında imza attım ve Galatasaray\'ı tercih eden bendim. Birçok takımdan teklif olmasına rağmen ve çok daha fazla paralar görmeme rağmen hiç para bile konuşmadan Galatasaray\'a imza atmıştım\" dedi.

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Spor Toto Süper Lig\'in ikinci yarısının hazırlıklarını tamamladıkları Antalya kampında Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Süper Lig\'de oynanan 17 haftalık süreçte ligi istedikleri seviyede bitiremediklerini belirten Selçuk İnan, \"İlk yarı tam istediğimiz gibi geçmedi. Birçok oyuncumuz sakatlandı veya ceza aldı. Bunun dışında Şampiyonlar Ligi de vardı bunu da farkındaydık aslında. Her şeye rağmen çok kötü bitmedi ama beklentimizin olduğu yerde de bitiremedik doğruyu söylemek gerekirse. Bunun da farkındayız ikinci yarı bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum\" açıklamasında bulundu.

\"PARA DAHİ KONUŞMADAN GALATASARAY\'A İMZA ATTIM\"

Galatasaray\'a olan gönül bağını hiçbir zaman pazarlık konusu dahi etmeyeceğini ifade eden kaptan Selçuk İnan, \"Ben Galatasaray için sadece maddi değil her türlü fedakarlığa her zaman razı oldum. Ben buraya 8 sene önce geldiğimde de bu gönül bağını pazarlık konusu etmedim. Mayıs ayında imza attım ve Galatasaray\'ı tercih eden bendim. Birçok takımdan teklif olmasına rağmen ve çok daha fazla paralar görmeme rağmen hiç para bile konuşmadan Galatasaray\'a imza atmıştım. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Birçok kez bunu belirttim. Bundan sonrada benim Galatasaray\'a bağlığım ve duruşum herhangi bir pazarlığa dahil olmayacak. Bunu gerek yöneticilerimiz, başkanımız ve hocamız herkes bilir. Bu yüzden ileriki dönemde sözleşmeyle ilgili yöneticilerimizin ve camiamızın bana bakışı ne olacak bilmiyorum ama her ne olursa olsun her türlü fedakarlığa, Galatasaray\'ın içinde olmaya, kaptanlık yapmaya ve sorumluluk almaya hazırım\" şeklinde konuştu.

\"TÜRK OYUNCULAR OLARAK ALINAN HER KARARA SAYGI DUYARIZ\"

Yeni çıkarılan yasaya göre yerli oyuncuların sözleşmelerinde Türk Lirası kullanılmasına yönetimin aldığı karar doğrultusunda her zaman saygı duyacaklarını aktaran İnan, \"Şu an bizimle bu konu görüşülmedi açıkçası hiçbir Türk oyuncuyla bu konu görüşülmedi tabii biz bekliyoruz ama onların bilmiş olduğu bir şey var özellikle biz Türk oyuncular olarak onların almış olduğu her türlü karara saygı duyacağız. Çünkü bu karakter de var takımda ama bunun dışında net şeyler konuşulmadı\" diye belirtti.

\"PENALTI SORUMLULUK İSTEYEN BİR AN\"

Penaltılardaki soğukkanlı duruşu ve bunu gole çevirmesiyle bilinen Selçuk İnan bu konuyla alakalı olarak şunları söyledi:

\"Aslında tek düşündüğüm şey penaltıları gole çevirebilmek. Çünkü sahada olduğumda genelde ben kullanıyorum ama olmadığımda da takım arkadaşlarımla bunun muhabbetini yapıyoruz. Penaltı dışarıdan ne kadar kolay gözükse de aslında sorumluluk isteyen zor bir an. Tabii kolay değil. İyi bir penaltı kullanabilmek için yeteneğin yanında çok da çalışmak gerekiyor.\"

\"GALATASARAY İÇİN AVRUPA HAYALİMİ İPTAL ETTİM, PİŞMAN DEĞİLİM\"

Galatasaray için Avrupa hayalini iptal ettiğini ve bundan asla pişman olmadığını belirten Selçuk İnan, \"Birçok hayalimi erteledim Avrupa gibi mesela. Belki de iptal ettim diyebilirim Galatasaray için ama bundan hiç pişman değilim. Her zaman onur duydum, gurur duydum çünkü ben Galatasaraylıyım herkesin bildiği gibi\" ifadelerini kullandı.

\"GALATASARAY BENDEN NE İSTERSE O OLACAK\"

Oynadığı süre boyunca her zaman tekliflerin olacağını ancak futbolu Galatasaray\'da bırakmak istediğini ve herhangi bir durumda Galatasaray ne isterse o olacağına değinen Selçuk İnan, \"Mutlaka teklifler olacaktır çünkü birkaç sene daha futbol oynamak istiyorum tabii gönlüm her zaman Galatasaray\'dan yana. Daha öncede söyledim Galatasaray benden ne isterse o olacak. Hiçbir pazarlık konusu dahi olmayacak. Bu bir transfer görüşmesi olmayacak bunu herkes biliyor ama ne olursa olsun bir gün Galatasaray\'dan ayrılacağız belki de futbolu burada bırakacağım. Takım arkadaşlarımla beraber birçok kupa kazandık. Yanlış hatırlamıyorsam 11 tane kupa kazandık ama bunların hiçbiri benim için önemli değil. Bir gün Galatasaray\'dan gittiğimde Selçuk diye bir futbolcumuz vardı efendiydi, saygılıydı ve iyi biriydi demeleri benim için en önemlisi. Yoksa performans iyidir kötüdür bunlar hep değişkendir. Birileri beğenir birileri beğenmez buna hep saygı duydum ama en önemlisi az önce bahsettiğim şey\" şeklinde konuştu.

\"EN BÜYÜK ŞAMPİYONLUK ADAYI BİZİZ\"

Ligde ilk yarıda bazı sıkıntılar yaşadıklarını ve bu zorlukların üstesinden gelebileceklerini belirten tecrübeli futbolcu, \"Aslında geçen sene de çok sert geçti. Ligde gerçekten çok iyi takımlar var. Önemli oyuncularımızın gitmesi takım içinde bazı sıkıntılara yol açmış olabilir ama biz bunun üstesinden gelebilecek büyük takımız. Son dönemeçlere alışkın bir takımız. Dediğim gibi bütün zorluklara rağmen bir çok avantajımız var. Fikstür avantajımız var. Gerekli tecrübeye de sahibiz. Son zamanları iyi oynamayı da biliyoruz. Şampiyonluğun ve önemli maçların getirisini de farkındayız. Dolayısıyla yine en büyük şampiyonluk adayı biziz diyebilirim\" açıklamasında bulundu.

\"DAHA SAKİN KALAN İPİ GÖĞÜSLEYECEK\"

Ligin son haftalarında soğukkanlı kalabilen takımın ipi göğüsleyeceğini belirten Selçuk İnan, \"Tabii ki bütün takımlar yarışın içinde. Üstekiler biz olalım, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon çok iyi takımlar, kaliteli takımlar, önemli transferler yapıyorlar. Dediğim gibi bu bir performans işi daha sakin kalan ve daha tecrübeli olan takım bu sene ipi göğüsleyecektir\" dedi.

\"FATİH HOCAYLA ÇALIŞTIKLARI İÇİN GERÇEKTEN ŞANSLILAR\"

Takımda ki genç oyuncuların Fatih Terim ile çalıştıkları için gerçekten şanslı olduklarını ve oyuncuların hepsinin inanarak çalıştıklarını ifade eden İnan, \"Yeni bir Selçuk İnan var mı bilmiyorum ama inşallah benden daha iyi olurlar ki öyle potansiyelleri de var. Fatih hocayla çalışıyor oldukları için gerçekten çok şanslılar. Bu yaşta bu sorumluluğu belki de kimse veremez onlara. Ozan çok iyi bir örnek buna. Çok çalışkan ve çok iyi çocuklar. Bazı gençler için yetenekli derler veya çok çalışıyor derler ama bizim takımdaki gençler şu anda çok çalışıyorlar. İnanmış durumdalar ve çok istiyorlar. Bu çok önemli. Zaten her şeyin başı inanmak ve istemek. bunun farkındalar çokta yetenekliler. Onları böyle gördüğümde gurur duyuyor ve mutlu oluyorum. Çünkü arkadan gerçekten yetenekli ve iyi oyuncular geliyor\" görüşlerinde bulundu.

\"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIĞIMIZ MAÇLAR OLDU\"

İlk yarı için özellikle çok sevindikleri bir maç olmadığını genellikle sezonun sonunda kendilerini kaybettikleri maçlar olduğunu aktaran İnan, \"Bir maç söylemek çok doğru olmaz ama hayal kırıklığı yaşadığımız maçlar var. Fenerbahçe maçını söyleyebiliriz. 2-0 öndeyken ve çok rahat da gidiyorken berabere bitmesi onun sonucunda bizim için belki bir hayal kırıklığı olabilir. En çok sevindiğimiz maç gerçi sezonun başlarında çok sevinilen maçlar olmuyor ama sonlara doğru sevindiğiniz ve kendinizi kaybettiğiniz maçlar oluyor. Her maçı kazandıktan sonra insan mutlu oluyor ama ekstra özel seçeceğim bir tane maç yok ilk yarıda\" şeklinde konuştu.

\"FATİH HOCA\'NIN OLMAMASI BİZİ ETKİLEDİ\"

Fatih Terim\'in takımda önemli bir faktör olduğunu ve saha kenarında olmadığı için etkilendiklerini ifade eden deneyimli futbolcu, \"Fatih hocanın saha kenarında ve bizim yanımızda olmaması dürüst olmak gerekirse tabii etkiler. Çünkü onun enerjisi, onun tecrübesi bize her zaman ekstra bir güç sağlıyor. Bana göre haksız olan cezaların bizi etkilediğini söyleyebilirim\" açıklamasında bulundu.

\"VAR SİSTEMİNDEN MEMNUNUM\"

Selçuk İnan VAR sisteminin adalet sağlamak gibi bir misyonu olduğunu ancak oyun yavaşlamadığı sürece sistemden memnun olduğunu belirterek, \"VAR sistemi ilk kez uygulanmaya başladığında biz bilmediğimiz için şikayet ettik. İstemediğimiz anlar da oldu. Futbolun doğasına aykırı mı? Oyun çok durur mu? diye ama bu son dönemde birçok takımın VAR sisteminden memnun olduğunu görebiliyoruz. En azından adalet anlamında önemli bir misyon yüklenmiş durumda ama dediğim gibi oyun çok durmazsa ben de VAR sisteminde çok memnunum. Biraz daha onu çabuklaştırırsak çok daha iyi olacak\" diye konuştu.

\"BİR KAÇ SENE DAHA FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM\"

Futbolu ne zaman bırakacağına henüz bir karar vermediğini ve birkaç sene daha futbol oynamak istediğini aktaran Galatasaray kaptanı, \"Aklımda şu an birkaç sene daha futbol oynamak var ama bir süre veremiyorum çünkü bu hem fiziksel hem de psikolojik bir olay şu an kendimi oynamaya hazır hissediyorum ama ne zaman bırakmayı düşünürüm bilmiyorum. Öyle de bir düşüncem yok şu an\" ifadelerini kullandı.

\"TEK DÜŞÜNCEM 22\'NCİ ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK\"

Aklında şu anda sadece 22\'nci şampiyonluğu kazanmak olduğunu söyleyen Selçuk İnan, \"Şu an düşündüğüm tek şey futbolcu olarak Galatasaray\'ın başarısı ve 22\'nci şampiyonluğu kazanmak ama bir gün futbolu bırakırsam da Galatasaray\'da hocalık veya farklı departmanlarda görev almak isterim ama bunun öncesinde gerekli donanımları yerine getirmek isterim. Bunları tamamladıktan sonra da Galatasaray\'da hizmet etmek isterim her zaman\" dedi.

\"4 SENEDE 3 ŞAMPİYONLUK KAZANMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ\"

Geçtiğimiz sezonlarda düzenli olarak oynandığında beklentilerin de arttığını belirten Selçuk İnan, \"Kendi açımdan baktığımda ilk 4 sene benim için önemliydi. 4 senede 3 şampiyonluk yaşadım. 4\'üncü yıldızı taktık. Önemli oyuncularla oynadık. Tabii benim görevlerim de biraz daha farklıydı. 4 sene gibi uzun bir süre istikrarlı bir şekilde sahada olmak bazen zor gelebiliyor çünkü diğer oyunculara nazaran sorumluluk sahibi olduğunuz için veya kaptan olduğunuz için bir nebze daha fazla eleştirilebiliyorsunuz. Beklentiler daha da çok artabiliyor. Özellikle kendi mevkimin dışında çok fazla gol sayısına ulaştığım için insanların kafasında hep böyle bir beklenti oluştu. Aslında bu da hoşuma gitmiyor değil. Gerçekten insanlar benim iyi olduğumu düşünüyor ve beklentileri hep o yönde oluyor\" ifadelerini kullandı.

\"SİSTEM DEĞİŞTİĞİNDE AYAK UYDURMAK KOLAY DEĞİL\"

Düzenli oynadığı 4 seneden sonra belirli bir düşüşün olmasının normal olduğunu ifade eden kaptan Selçuk İnan, \"Dediğim gibi 4 sene sonra bu şekilde düşüş yaşamak normal. Dünyada birçok oyuncu bu şekilde düşüş yaşayabilir performans olarak. Çünkü hocalar değişiyor, takımlar değişiyor ve yönetimle değişiyor. Bunlara ayak uydurmak, bunların sistemine ayak uydurmak ve beraberinde oynamak kolay işler değil. Hele ki dediğim gibi bizim ülkede sadece futbola odaklı yaşayamadığımız için birçok şeyle de aynı zamanda mücadele etmeye çalışıyoruz. Bunlar bence doğal şeyler diye düşünüyorum\" diye konuştu.

\"PROFESYONEL OLARAK İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

Yapılan eleştirilere karşı hiçbir kırgınlığının olmadığını belirten deneyimli futbolcu, \"Hiçbir kırgınlığım yok çünkü futbolda eleştiri her zaman olacak. Az önce söylediğim gibi de insanların beklentileri fazla. Türkiye\'de insanlar gerçekten futbolu biliyor. Hep iyi şeyler olsun istiyorlar. Onların beklentilerini karşılayamadığınız zaman ilk başta sevdiklerine kırılıyorlar ve zarar vermek istiyorlar ama hiçbir kırgınlığım yok. Bu dediğim gibi performans işi. Biz profesyonel olarak bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızı memnun etmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız\" ifadelerini kullandı

\"GALATASARAY\'A HER ZAMAN YARDIMCI OLMAYA DEVAM EDECEĞİM\"

Galatasaray\'da hiçbir zaman para konusunun konuşulmayacağını ve böyle bir şeyi dahi dile getirmeyeceğini belirten Selçuk İnan, \"Benim sözleşmem 5 sene önce yapılmış bir sözleşmeydi. O zaman da ben yine hiç para konuşmadım. Onlar önüme bu şartları sundular ve kaptan olarak burada kalmamı istediler. Bana ihtiyaçlarını olduğunu söylediler. Ben de hiç düşünmeden ve bakmadan imzayı attım. Para pul işleri daha önce bir röportajımda belirtmiştim bazen para kenarda kalır demiştim. Tabii ki oyuncular olarak yüksek paralar kazanıyoruz. Özellikle ülkede şartlar göz önünde bulundurulduğunda tabii ki önemli paralar kazanıyoruz. Bunu tüm arkadaşlarıma da söylüyorum. Biz bunu kazanmak için hiçbir zaman bir savaş vermedik veya kötü bir niyet göstermedik. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bundan sonra da ben hiç para konuşmayacağım. Özellikle ben Galatasaray\'da bunu öğrendim ve bunu gördüm. Gerçekten değeriniz, duruşunuz ve yaptıklarınızla neyse bunun karşılığını bir şekilde alıyorsunuz. O yüzden ben bu para pul işlerini çok fazla konuşmuyorum. Tabii ki Galatasaray\'da kimsenin parası kalmaz. Bir şekilde ödeniyor, biz yardımcı oluyoruz. Yeri geldiği zaman ödemelerimizi alamadığımız 1 sene bile olabiliyor ama bu hiç önemli değil. Biz her zaman Galatasaray\'a yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Dışarıda futbol dışında ne yazılıyor ne çiziliyor çok ilgilenmiyorum açıkçası. Başka ilgi alanlarım var. Hep o tarafa konsantreyim şu anda\" diyerek açıklamalarını tamamladı.

