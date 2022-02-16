Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 169,4 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, geçen yılın Aralık ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2020 yıl sonuna kıyasla 3,6 milyar dolar azalarak 169,4 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 1,8 milyar dolar düşüşle 161,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,8 milyar dolar gerileyerek 7,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2020 yıl sonuna kıyasla Aralık 2021'de bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 1,6 milyar dolar düşüşle 20 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 506 milyon dolarlık düşüşle 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 2,7 milyar dolar yükselirken, tahvil stoku 2,5 milyar doları artışla 10,1 milyar dolara çıktı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, aynı dönemde 1,5 milyar dolar azalışla 5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 209 milyon dolar düşüşle 900 milyon dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 42,5 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar Aralık 2021 itibarıyla 2020 yıl sonuna kıyasla 2,8 milyar dolar azalarak 105,8 milyar dolara düştü. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç da 1,9 milyar dolar azalışla 7,4 milyar dolara indi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63'ü dolar, yüzde 33,5'i avro, yüzde 1,7'si Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,8'i dolar, yüzde 37,7'si avro, yüzde 19,7'si Türk lirası ve yüzde 4.8'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40'ını finansal kuruluşlar, yüzde 60'ını finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8'i finansal kuruluşlar, yüzde 16,2'si finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,5 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.