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Yaşam

Özel sektörün uzaya ilk seferi 7 Şubat'ta ANKARA (A.A)

12 Aralık 2011 18:26

-Özel sektörün uzaya ilk seferi 7 Şubat'ta ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecek özel sektöre ait ilk uzay aracının 7 Şubat'ta fırlatılacağını açıkladı. NASA'nın UUİ'ye ikmal için ilk kez özel sektörü tercih ettiği deneme seferinde SpaceX firması, insansız Dragon kapsülünü Florida'daki Cape Canaveral'dan uzay istasyonuyla randevusuna gönderecek. UUİ'ye astronot gönderirken basınçlı ya da basınçsız kargo aracı olarak tekrar kullanılabilen Dragon kapsülü, uzay istasyonuyla otomatik veya istenirse manuel olarak kenetlenebilme özelliğine sahip bulunuyor. "PayPal"ın kurucusu Elon Musk'ın SpaceX firması, bir yıl önce Dragon kapsülünü dünyanın yörüngesine başarıyla yerleştirmiş ve daha sonra kontrollü olarak Büyük Okyanus'a indirmişti. Aralık 2008'te NASA ile SpaceX, UUİ'ye 2016'ya kadar ikmal yapılması amacıyla en az 20 ton malzeme taşıyabilecek 12 kapsül için 1,6 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Deneme başarılı olursa sözleşmenin uzatılması bekleniyor. 30 yıllık uzay mekiği programının Eylül ayında sona ermesiyle UUİ astronotlarını götürüp getirmede Rusya'ya bağımlı kalan NASA'nın halihazırda uzaya insan veya malzeme gönderecek aracı bulunmuyor.

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