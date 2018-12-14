Özel Sektörün dış borcu Ekim sonunda 228.9 milyar dolar

İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Merkez Bankası\'nın verilerine göre, özel sektörün toplam dış borçları, Ekim sonu itibarıyla 228.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Özel sektörün uzun vadeli dış borçları on aylık dönemde 9.1 milyar dolar azalarak 2313 milyar dolara, kısa vadeli dış borcu (ticari krediler hariç) 2.7 milyar azalarak 15.9 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası’ndan konuya ilişkin açıklamasında şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:

“Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 9.1 milyar dolar azalarak 213 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,7 milyar dolar azalarak 15.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

“Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7.1 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1.6 milyar dolar azalışla 28.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

“Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 869 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 893 milyon dolar azalışla 3.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

“Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2.5 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 10 milyon dolar artışla 7.0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

“Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.7 milyar dolar azalışla 10 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 412 milyon dolar artışla 3.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

“Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4.7 milyar dolar azalarak 148.4 milyar dolar oldu.

“Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,5 milyar dolar azalarak 14.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

“Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 213 milyar dolaı tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59.9\'unun dolar, yüzde 34.7’sinin euro, yüzde 3.8’inin lira ve yüzde 1.6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15.9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45’inin dolar, yüzde 33.8’inin euro ve yüzde 21.1’inin lira ve yüzde 0.1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

“Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 213 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48.3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 51.7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 15.9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74.3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 25.7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

“Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 64.8 milyar dolar tutarında olduğu görüldü.”