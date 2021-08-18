Özel sektörün dış borcu 7 ayda 486 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 486 milyon dolar artarak 174 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, haziranda geçen yılın sonuna kıyasla 686 milyon dolar artarak 164,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 200 milyon dolar gerileyerek 9,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, haziranda geçen yılın sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 789 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 716 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 3 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 1,9 milyar doları artışla 9,6 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları haziranda geçen yılın sonuna kıyasla 387 milyon dolar azalışla 6,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 20 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolar oldu.