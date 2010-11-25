-''ÖZEL SEKTÖRÜN DE YURT YAPMASINI İSTİYORUZ'' TBMM (A.A) - 24.11.2010 - Devlet Bakanı Faruk Özak, hızla artan üniversite sayısı nedeniyle yurt sorunu yaşandığını belirterek, sorunun çözümü için yeni finansman modelleri oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan 'Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi''nin tümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Özak, üniversite sayısının hızlı bir şekilde iki katına çıktığını ve kontenjanların arttığını ifade ederek, ''Yurt sorunu olduğu doğrudur'' dedi. Yeni finansman modelleri oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Özak, görüşülen teklifle TOKİ'nin yurt yapabilmesine olanak sağlandığını anımsattı. Özak, ''Bu konuda TOKİ'nin uzmanlığından ve hızından yararlanmak istiyoruz'' diye konuştu. ''Yap- kirala-devret'', ''kirala'' modellerini denemek istediklerini bildiren Devlet Bakanı Özak, şöyle devam etti: ''Kız öğrencilere çok önem veriyoruz. Özellikle kız öğrencilerimizin dışarda kalmamasını istiyoruz. Özel sektörü desteklemek istiyoruz. Özel sektörün, belli bölgelerde yurt yapması kaydıyla belli süre vergi vermemesi için çalışma yapıyoruz. Ancak bizim yaptığımız yurtlarda çok az miktarda aylık alıyoruz ve her gün 4 TL yemek sübvansiyonu yapıyoruz. Bu nedenle bizim yurtlarımız çok tercih ediliyor. Şu anda 1 ve 3 kişilik odalarımız 5 yıldızlı oteller gibi. Çok sayıda talebi var. Katiyen kazan dairesinde barınan öğrencimiz de yoktur. Daha önce 60 kişilik odada kalıyoruz diyen bir öğrenci, toplumu yanıltmıştır. Bu da doğru değil.'' Bakan Özak, kredi verilirken hiçbir öğrencinin kayrılmadığını söyledi. Teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildi.