Özel sektörün bir yıl içinde ödemesi gereken borç miktarı 42.1 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredilerde 2020 Ağustos itibarıyla 162.2 milyar dolar olurken, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplamı 42.1 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası verilerine göre, 2020 Ağustos ayı sonunda özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri şöyle gerçekleşti:

*Özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2020 Ağustos sonunda 162.2 milyar dolar oldu.

*Özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2019 sonuna göre 16.9 milyar dolar azaldı.

*Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kalan vadeye göre incelendiğinde 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 42.1 milyar dolar.