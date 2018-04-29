Özel savcı Mueller, Trump'ı 'birkaç hafta içinde sorgulamak istiyor'

Amerikan Washington Post gazetesi, özel yetkili savcı Robert Mueller'ın, yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında birkaç hafta içinde Trump'ı sorgulamak istediğini yazdı.

Trump'ın avukatlarının ise Mueller ile ucu acık yüz yüze bir sorguya sıcak bakmadıkları ve bazı sorulara yazılı yanıt verme ihtimalini değerlendirdikleri bildiriliyor.

Post'un haberinde Trump'ın böyle bir sorguya katılmak konusunda "rahat olduğu ve bu sayede Rusya ile işbirliği yapıldığı iddialarını ortadan kaldırabileceğine inandığı" da belirtiliyor.

Trump ile özel savcı Mueller arasındaki gerilim 2017'nin son günlerinde yükselmiş, bunun üzerine Trump, Mueller'ı "görevden almayı planladığı" iddialarını yalanlamıştı.

Washington Post gazetesinin "Trump'ı sorgulama talebi" haberiyle ilgili ise Beyaz Saray yönetiminden bir doğrulama gelmedi.

FBI soruşturması, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını içeriyor.

Trump ile özel savcı Mueller arasındaki gerilim 2017'nin son günlerinde yükselmiş, bunun üzerine Trump, Mueller'ı "görevden almayı planladığı" iddialarını yalanlamıştı.

Beyaz Saray yönetimi, Rusya ile ilgili iddiaları reddediyor ve bir "cadı avı" yürütüldüğünü belirtiyor.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Robert Mueller, Trump ile sorgu için görüşme talebini ilk kez Aralık ayında gündeme getirdi.

Sorgu talebi haberini doğrulamayan Trump'ın hukuk ekibi, "Beyaz Saray, özel savcılığın soruşturması ile tam bir işbirliği içinde en yakın sürede çözüme ulaşılması için çalışmaya devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Robert Mueller'ın sözcüsü de konu ile ilgili bir medyaya yorum yapmadı.

Görevdeki başkanlar daha önce de savcılar tarafından sorgulanmış, bunun en bilinen örneklerinden biri ise 1998 yılında, ABD Başkanı Bill Clinton'ın merkezinde olduğu soruşturmada yaşanmıştı. Clinton, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile arasındaki ilişki nedeniyle büyük jüri önünde ifade vermişti.

Rusya soruşturmasının yanında özel savcı Mueller, Başkan Trump'ın veya yakın çalışma ekibinin FBI başkanı James Comey'nin kovulması sürecinde "adaleti yanıltmak" anlamına gelecek bir adım atıp atmadığını da araştırıyor.

Donald Trump birden fazla kez, Comey'i, "Rusya soruturmasını sonlandırmadığı için kovduğu" iddiasını reddetti.

Robert Mueller'in ele geçirdiği iddia edilen e-postalarda aralarında Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de olduğu 13 yetkilinin adı geçiyor.

Mueller, soruşturma süresince yazışmalardaki verileri kullanıp Trump'ın eski danışmanı Flynn ile Rus Büyükelçi arasındaki telefon görüşmelerini sorguluyordu.

E-postalardan birinde, Trump'ın Beyaz Saray'a geçiş sürecinde görevli bazı yetkililerin, Flynn'in Rus Büyükelçi'yle, Obama yönetiminin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasından sonra 29 Aralık tarihinde yaptığı görüşmeden haberdar olduklarını gösteriyor.

Aralık ayının başında, Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.