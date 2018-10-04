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(ÖZEL)- SARIYER'DE KORKUNÇ OLAY: 2 KEDİNİN AYAKLARINI KESEREK KARNINI YARDILAR 

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL DHA Sarıyer'de bir evin bahçesinde ayakları kesilerek karnı yarılmış iki kedi ölüsü bulundu

04 Ekim 2018 14:13

 

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL DHA
Sarıyer\'de bir evin bahçesinde ayakları kesilerek karnı yarılmış iki kedi ölüsü bulundu.  Öldürülen iki kedi, belediye ekipleri tarafından bahçeden  alınarak gömülmek üzere Kilyos\'taki hayvan mezarlığına götürüldü.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde bulunan bir evin bahçesinde saat 15.00 sıralarında meyve toplamaya çıkan bir kişi yerde birinin 4 ayağı kesilerek karnı yarılmış, diğerinin de öndeki  iki ayakları kesilmiş iki kedi ölüsüyle karşılaştı. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede ve bahçede inceleme yaptı.
Olay yerine gelen Sarıyer Belediyesi ekipleri ise ayakları kesilerek öldürülen iki  kediyi, bahçeden alarak gömülmek üzere Kilyos\'taki hayvan mezarlığına götürdü. Vahşi olayın kim yada kimlerin yaptığı bilinmezken, polis ekipleri olayı gerçekleştirenleri belirlemek için çalışma başlattı.
Olayın yaşandığı sokakta oturan Emine Kişmir, “Eşimin kardeşi geldi. \'Bahçede iki tane kedi ölmüş\' dedi bana. Ben kedilerin nereden atıldığını bilmiyorum. Ayakları kesilmiş iki kedi vardı. Çok üzüldüm, burada bir sürü kedi var ben onlara yemek de veriyordum.  Kedileri çok da  sevmem aslında ama zarar da vermiyorum. Etrafta 10-15 tane kedi var. Bunu yapan cezalandırılsın. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü
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-İşkence yapılan kedilerden detay görüntü
-Kedilerin ayaklarının kesilmiş görüntüsü
-Kedilerin karınlarının yarılmış görüntüsü
-Evin bahçesinden detay görüntü
-Belediye ekiplerinin kedileri poşete koyup götürmesi
-Sokaktan genel ve yakın detaylar
-Emine Kişmir ile röportaj

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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