(ÖZEL) Şampiyon boksörlerden zincirli eylem

Tolga SAĞLAM - Emre KOLTUK / TRABZON,(DHA) -

Yıldız Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası’nda kategorilerinde şampiyon olan Trabzon Hekimoğlu Boks Kulübü’nün 4 sporcusu, ellerini zincirlerle bağlayarak Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Milli Takımın kadrosuna seçilmemelerine tepki gösterdi.

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Yıldız Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası’nda Trabzon Hekimoğlu Boks Kulübü adına ringe çıkan Gökay Yılmaz, Ufuk Kuru, Mehmet Aydemir ve Mustafa Çolak, kategorilerinde altın madalya kazanmalarına rağmen 8-17 Ekim tarihleri arasında Rusya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Milli Takımın kadrosuna seçilmedi. Daha önce de Türkiye Şampiyonluğu elde eden 4 sporcu, milli takıma kendilerinden daha düşük derece elde eden boksörlerin çağrıldığını öne sürerek üzgün olduklarını belirterek destek istedi. Sporcular ellerini birbirlerine zincirleyerek tepkilerini gösterdi.

SUAT HEKİMOĞLU: \"ÇOCUKLARIMIZI ZİNCİRE BAĞLADILAR\"

Hekimoğlu Boks Kulübü Başkanı Suat Hekimoğlu, Yıldızlar Türkiye Boks Şampiyonası’nda kendi kategorilerinde şampiyon olan 4 sporcularının Milli takıma çağrılmadığını belirterek, \"Bunun üzerine ellerini zincirleyerek bu duruma tepki göstermek istediler. Cumhurbaşkanımıza, siyasilerimize, spor kamuoyuna sesleniyoruz; bu çocuklarımızı zincirden kurtaralım. Şampiyon olmalarına rağmen bu çocuklarımız neden Milli Takıma çağrılmadılar bilmiyoruz. Bu çocuklarımız Trabzonlu diye ya da ben Boks Federasyonu Başkan adayıyım diye olabilir. 30 kilometre uzaklıktan spor yapmak için gelen, Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz var. Bu çocuklara yazık. Bu çocuklarımızın hakkının yendiğini düşünüyoruz. Yetkililerimizin artık bu duruma sessiz kalmamalarını istiyoruz\" dedi.

\"MASRAFLARI KENDİMİZ KARŞILAMAYI TALEP ETTİK AMA REDDEDİLDİ\"

Boks Federasyonu\'nun Hekimoğlu Boks Kulübü\'nün şampiyon 4 sporcusunu para olmadığı gerekçesiyle Milli Takım kadrosuna almadığını ifade eden Suat Hekimoğlu, bu konuda şunları söyledi: \"Devletimizin parası olmadığından dolayı Avrupa Şampiyonası\'na kısıtlı sporcu ile gitmek istediği belirtildi. Bizim Trabzon\'dan 6 tane şampiyon sporcumuz var. Zaten yıldızlar kategorisinde 13 sıklet var ve bunun 6\'sı Trabzonlu. Bunların 6’sı da mı yetersiz? Sporda da siyasi işler var. Sporda dostluk kardeşlik diyoruz ama bu sporcuların günahı ne? 2-3’üncüler Milli Takıma alındı ama şampiyon olanlar alınmadı. Biz de paralarını, masraflarını kendimiz karşılama koşuluyla bu sporcularımızın Milli takıma alınmasını talep ettik ancak bu da Boks Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç tarafından reddedildi. Sporcularımızı hiçbir şekilde Avrupa Şampiyonası’na gönderemiyoruz ve onlar adına çok üzgünüz. İnşallah bu yanlış düzeltilir.\"

SPORCULAR YARDIM BEKLİYOR

Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası\'nda 63 kiloda şampiyon olan Mehmet Aydemir, tek hedeflerinin Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ancak ellerinden bir şey gelmediğini belirtirken, 60 kiloda altın madalya kazanan Ufuk Kuru ise \"Türkiye\'de 4-5 kere şampiyon olduk. Artık hedefimiz Avrupa. Orada İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz. Bunun için de yardım bekliyoruz\" dedi.

48 kiloda şampiyonluk elde eden Gökay Yılmaz, 3 yılın şampiyonu olduğunu, Avrupa\'ya gitmeyi hedeflediğini ifade ederken, 70 kiloda şampiyon olan Mustafa Çolak önlerinin kesildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporcuların ellerinin zincirli görüntüleri

-Suat Hekimoğlu’nun açıklamaları

-Sporcuların açıklamaları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)