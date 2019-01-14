Özel sağlık sigortası primine zam

Tabipler Birliği 2019 yılı için hekim muayene ve vizite ücretlerine yüzde 26 zam yapınca özel sağlık sigortasının primleri yeni yıl için yüzde 35’in üzerinde zamlandı.

Özel sağlık sigortası primleri yeni yılda yüzde 30'un üzerinde zamlandı.

Döviz kuru nedeniyle tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin fiyatı arttı. Bunun yanında Tabipler Birliği 2019'da hekim fiyatına yüzde 26 zam yapınca özel sağlık sigortasının primleri yeni senede yüzde 35'in üzerinde zamlandı.

Konuya ilişkin olarak Hürriyet'ten Noyan Doğan'a konuşan sigortacılar, "Bir stent için hastaneye bin lira ödüyorduk, şimdi 7 bin lira ödüyoruz" dedi.