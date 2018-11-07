T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ÖZEL) RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Rus Donanması'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi 'Vyshniy Volo Chek' Boğazdan geçerek, Karadeniz'e açıldı

07 Kasım 2018 17:03

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Rus Donanması\'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi \'Vyshniy Volo Chek\' Boğazdan geçerek, Karadeniz\'e açıldı.
Marmara Denizi\'nden  \'P. Nikolaymuru- 565\' isimli römorkörle çekilen  Rus Donanması\'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi \'Vyshniy Volo Chek\', saat 11.30 sıralarında İstanbul Boğazı\'na giriş yaptı. Boğazdan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde silahlı askerler dikkat çekti. Saat 13.00 \'de Yavuz Sultan Selim köprüsünü geçen  Rus savaş gemisi ve römorkör Karadeniz\'e doğru yol aldı.Gemiler  Boğazdan geçişini yaklaşık 1.5 saatte tamamladı.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Rus savaş gemisinin görüntüsü
-Rus askeri römörkun görüntüsü
-Gemiyi çekmesi
-Güvertedeki silahlı askerlerin görüntüsü
-Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçişi
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizALMAÇAYIRİSTANBULDHA Rus DonanmasıVolo Chek BoğazdanKaradenizMarmara DeniziNikolaymuruDonanmasıVolo ChekBoğazıBoğazdanRusSaatYavuz Sultan SelimGemilerGörüntü Dökümü RusSultan Selim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24